Депутаты избирали председателей Парламента и комитетов на фоне бойкота оппозиции

На первом заседании парламента 10-го созыва, которое проходило на фоне бойкота оппозиции, после признания полномочий депутатов и принесения присяги на должность председателя Парламента вновь был избран Арчил Талаквадзе.

«Демократия — это участие, и бойкотировать ее недопустимо», — заявил Арчил Талаквадзе перед тем, как его заново избрали на должность главы Парламента, говоря о членах оппозиции, которые отказываются входить в Парламент, а также от депутатских мандатов.

Талаквадзе также акцентировал внимание на реформах, проведенных Парламентом 9-го созыва, которые, по его словам, заложили основу для многопартийного Парламента в 2020 году и «создали возможность проводить политику, характерную для западных демократий».

Талаквадзе также рассказал о приоритетах нового Парламента и сказал, что Парламент 10-го созыва будет работать «со всей ответственностью», чтобы проводить «прагматичную» внешнюю политику, защищать права человека и «уделять особое внимание» осуществлению принципов верховенства закона.

«Мы обещаем обществу, что последовательными и скоординированными действиями создадим для Грузии все условия, чтобы в 2024 году Грузия подала заявку на полноправное членство в Евросоюзе», — добавил он.

Первым заместителем председателя Парламента депутаты избрали Гию Вольского, а заместителями — Кахабера Кучава и бывшего министра здравоохранения Давида Сергеенко. Оппозиционные квоты на эти должности остались вакантными.

Председателем фракции «Грузинская мечта» будет Мамука Мдинарадзе, и исполнительный секретарь партии Ираклий Кобахидзе будут лидером парламентского большинства.

На сегодняшнем заседании избрали также председателей комитетов. Эти должности достались следующим депутатам Грузинской мечты:

Анри Оханашвили — председатель Юридического комитета;

— председатель Юридического комитета; Михеил Сарджвеладзе — председатель Комитета по правам человека и гражданской интеграции;

— председатель Комитета по правам человека и гражданской интеграции; Ираклий Бераия — председатель Комитета обороны и безопасности;

— председатель Комитета обороны и безопасности; Ираклий Кадагишвили — председатель Комитета по процедурным вопросам и правилам;

— председатель Комитета по процедурным вопросам и правилам; Созар Субари — председатель Комитета по региональной политике и самоуправлению;

— председатель Комитета по региональной политике и самоуправлению; Ираклий Ковзанадзе — председатель Финансово-бюджетного комитета;

— председатель Финансово-бюджетного комитета; Давид Сонгулашвили — председатель Комитета по отраслевой экономике и экономической политике;

— председатель Комитета по отраслевой экономике и экономической политике; Нино Цилосани — председатель Комитета по аграрным вопросам;

— председатель Комитета по аграрным вопросам; Майя Битадзе — председатель Комитета по охране окружающей среды и природным ресурсам;

— председатель Комитета по охране окружающей среды и природным ресурсам; Николоз Самхарадзе — председатель Комитета по внешним отношениям;

— председатель Комитета по внешним отношениям; Мака Бочоришвили — председатель Комитета по европейской интеграции;

— председатель Комитета по европейской интеграции; Бека Одишария — председатель Комитета по вопросам диаспоры и Кавказа;

— председатель Комитета по вопросам диаспоры и Кавказа; Димитри Хундадзе — председатель Комитета по здравоохранению и социальным вопросам;

— председатель Комитета по здравоохранению и социальным вопросам; Теа Цулукиани — председатель Комитета по образованию, науке и культуре;

— председатель Комитета по образованию, науке и культуре; Михаил Кавелашвили — председатель Комитета по делам спорту и молодежи.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)