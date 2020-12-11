Депутаты избирали председателей Парламента и комитетов на фоне бойкота оппозиции
На первом заседании парламента 10-го созыва, которое проходило на фоне бойкота оппозиции, после признания полномочий депутатов и принесения присяги на должность председателя Парламента вновь был избран Арчил Талаквадзе.
«Демократия — это участие, и бойкотировать ее недопустимо», — заявил Арчил Талаквадзе перед тем, как его заново избрали на должность главы Парламента, говоря о членах оппозиции, которые отказываются входить в Парламент, а также от депутатских мандатов.
Талаквадзе также акцентировал внимание на реформах, проведенных Парламентом 9-го созыва, которые, по его словам, заложили основу для многопартийного Парламента в 2020 году и «создали возможность проводить политику, характерную для западных демократий».
Талаквадзе также рассказал о приоритетах нового Парламента и сказал, что Парламент 10-го созыва будет работать «со всей ответственностью», чтобы проводить «прагматичную» внешнюю политику, защищать права человека и «уделять особое внимание» осуществлению принципов верховенства закона.
«Мы обещаем обществу, что последовательными и скоординированными действиями создадим для Грузии все условия, чтобы в 2024 году Грузия подала заявку на полноправное членство в Евросоюзе», — добавил он.
Первым заместителем председателя Парламента депутаты избрали Гию Вольского, а заместителями — Кахабера Кучава и бывшего министра здравоохранения Давида Сергеенко. Оппозиционные квоты на эти должности остались вакантными.
Председателем фракции «Грузинская мечта» будет Мамука Мдинарадзе, и исполнительный секретарь партии Ираклий Кобахидзе будут лидером парламентского большинства.
На сегодняшнем заседании избрали также председателей комитетов. Эти должности достались следующим депутатам Грузинской мечты:
- Анри Оханашвили — председатель Юридического комитета;
- Михеил Сарджвеладзе — председатель Комитета по правам человека и гражданской интеграции;
- Ираклий Бераия — председатель Комитета обороны и безопасности;
- Ираклий Кадагишвили — председатель Комитета по процедурным вопросам и правилам;
- Созар Субари — председатель Комитета по региональной политике и самоуправлению;
- Ираклий Ковзанадзе — председатель Финансово-бюджетного комитета;
- Давид Сонгулашвили — председатель Комитета по отраслевой экономике и экономической политике;
- Нино Цилосани — председатель Комитета по аграрным вопросам;
- Майя Битадзе — председатель Комитета по охране окружающей среды и природным ресурсам;
- Николоз Самхарадзе — председатель Комитета по внешним отношениям;
- Мака Бочоришвили — председатель Комитета по европейской интеграции;
- Бека Одишария — председатель Комитета по вопросам диаспоры и Кавказа;
- Димитри Хундадзе — председатель Комитета по здравоохранению и социальным вопросам;
- Теа Цулукиани — председатель Комитета по образованию, науке и культуре;
- Михаил Кавелашвили — председатель Комитета по делам спорту и молодежи.
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