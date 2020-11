ხმების 100% დათვლილია: ქართული ოცნება – 48.15%, ენმ-ძალა ერთობაშია – 27.14%

ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით, 3 847 უბანი უკვე სრულად დათვლილია. წინასწარი შედეგებით, ქართულმა ოცნება ხმების 48.15% (926 959 ხმა) მიიღო, ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ კი – 27.14% (522 463 ხმა).

დანარჩენ პარტიებს შორის ამომრჩევლების ხმები ასე გადანაწილდა:

ევროპული საქართველო – 3.78% (72 752 ხმა);

ლელო საქართველოსთვის – 3.15% (60 691 ხმა);

სტრატეგია აღმაშენებელი – 3.15% (60 592 ხმა);

პატრიოტთა ალიანსი – 3.14% (60 493 ხმა);

გირჩი – 2.89% (55 600 ხმა);

ელისაშვილის მოქალაქეები – 1.33% (25 534 ხმა);

ლეიბორისტული პარტია – 1% (19 281 ხმა);

ერთიანი საქართველო-დემოკრატიული მოძრაობა – 0.85% (16 328 ხმა).

