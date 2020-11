Подсчитаны все 100% голосов: Грузинская мечта — 48,15%, ЕНД — 27,14%

По сообщению Центральной избирательной комиссии Грузии, результаты со всех 3 847 избирательных участков уже полностью подсчитаны. По предварительным результатам, Грузинская мечта получила 48,15% голосов (926 959 голосов), а Единое национальное движение — 27,14% (522 463 голоса).

Голоса избирателей между другими партиями распределились следующим образом:

Европейская Грузия — 3,78% (72 752 голоса);

Лело за Грузию — 3,15% (60 691 голос);

Стратегия Агмашенебели — 3,15% (60 592 голоса);

Альянс патриотов — 3,14% (60 493 голоса);

Гирчи — 2,89% (55 600 голосов);

Алеко Элисашвили – Граждане — 1,33% (25 534 голоса;

Лейбористская партия — 1% (19 281 голос);

Единая Грузия — Демократическое движение — 0,85% (16 328 голосов).

