Михаил Бабич прибыл в Цхинвали

По сообщению южноосетинских СМИ, заместитель министра экономики России Михаил Бабич 2 октября прибыл в оккупированный Цхинвальский регион, где его принял глава оккупированного региона Анатолий Бибилов.

Стороны обсудили ход реализации проектов, которые будут реализованы в рамках российской инвестиционной программы. Бибилов проинформировал замминистра экономики РФ, что до конца года запланированные проекты будут выполнены на 100%.

«без помощи России мы бы всего этого не достигли», — сказал лидер оккупированного Цхинвали. Бабич, в свою очередь, отметил, что основной план России – полное освоение выделяемых средств на различные социально-экономические цели в регионе.

