Заместитель министра экономики РФ Михаил Бибич встретился в Цхинвали с Анатолием Бибиловым. Источник: cominf.org
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Михаил Бабич прибыл в Цхинвали

02/10/2020 - 22:24
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По сообщению южноосетинских СМИ, заместитель министра экономики России Михаил Бабич 2 октября прибыл в оккупированный Цхинвальский регион, где его принял глава оккупированного региона Анатолий Бибилов.

Стороны обсудили ход реализации проектов, которые будут реализованы в рамках российской инвестиционной программы. Бибилов проинформировал замминистра экономики РФ, что до конца года запланированные проекты будут выполнены на 100%.

«без помощи России мы бы всего этого не достигли», — сказал лидер оккупированного Цхинвали. Бабич, в свою очередь, отметил, что основной план России – полное освоение выделяемых средств на различные социально-экономические цели в регионе.

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02/10/2020 - 22:24
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