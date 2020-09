ევროპარლამენტმა საქართველოს მიერ ასოცირების შეთანხმების შესრულებაზე ანგარიში მიიღო

16 სექტემბერს, ევროპარლამენტმა ევროკავშირი-საქართველოს ასოცირების შეთანხმების შესრულების თაობაზე ანგარიში მიიღო. ანგარიშს 552-მა დეპუტატმა დაუჭირა მხარი, 61-მა წინააღმდეგ მისცა ხმა, 78-მა კი თავი შეიკავა. დოკუმენტი დადებითად აფასებს ქვეყნის პროგრესს რეფორმებისა და ახალი კანონების მიღების კუთხით, ასევე პოლიტიკურ პარტიებს შორის 8 მარტს მიღწეულ შეთანხმებას; თუმცა, იმავდროულად, სასამართლო სისტემაში არსებულ ვითარებას „შემაშფოთებელს უწოდებს, მოსამართლეთა შერჩევის პროცედურებში არსებული ხარვეზებისა და ოპოზიციის წინააღმდეგ აღძრული რიგი საქმეების გამო, რომელთაც სამართლებრივი სისტემის მიუკერძოებასთან დაკავშირებით წუხილი გამოიწვია“. ანგარიშში ხაზი აქვს გასმული ოკუპირებულ აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში გაუარესებული მდგომარეობას, ასევე რუსეთთან დაკავშირებული კიბერთავდასხმებს საქართველოს წინააღმდეგ.

გაგრძელება იქნება

