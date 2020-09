Европарламент принял Доклад о выполнении Грузией Соглашения об ассоциации

16 сентября Европейский парламент принял Доклад о выполнении Соглашения об ассоциации между ЕС и Грузией. Доклад поддержали 552 депутата, 61 проголосовал против, 78 воздержались. В документе положительно оценивается прогресс страны в плане реформ и принятия новых законов, а также соглашение, достигнутое между политическими партиями 8 марта; Однако в то же время он называет ситуацию в судебной системе «тревожной из-за недостатков в процессе отбора судей и ряда дел, возбужденных против оппозиции, которые вызвали озабоченность по поводу беспристрастности правовой системы». В докладе подчеркивается ухудшающаяся ситуация в оккупированных Абхазии и Южной Осетии, а также связанные с Россией кибератаки против Грузии.

Ниже приведены ключевые пункты из доклада:

Общие вопросы:

Европарламент приветствует углубление отношений между ЕС и Грузией и в очередной раз подчеркивает необходимость продолжения реформ в рамках Соглашения об ассоциации и Соглашения о глубокой и всеобъемлющей свободной торговле; В то же время он подтверждает поддержку в отношении суверенитета и территориальной целостности Грузии. Европарламент приветствует «признанное на международном уровне» реагирование Грузии на пандемию Ковид-19 и подчеркивает роль Грузии, как надежного партнера.

Европейский парламент приветствует 900 000 безвизовых поездок граждан Грузии в ЕС, но исходя из роста «необоснованных» заявок о предоставлении убежища в ЕС со стороны граждан Грузии, призывает государства-члены признать Грузию безопасной страной, чтобы ускорить обработку таких заявок.

Политический диалог и парламентские выборы:

Европарламент приветствует подписание 8 марта грузинскими политическими партиями соглашения, которое способствовало созданию избирательной системы в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии. Решение президента Зурабишвили о помиловании двух лидеров оппозиции также было названо «важным шагом на пути к ослаблению напряженности». Доклад также призывает все стороны, «урегулировать все дела политизированного судебного разбирательства».

Отмечая, что октябрьские выборы имеют решающее значение для подтверждения демократического курса Грузии, Европарламент призвал власти Грузии полностью в полной мере разделить рекомендации ОБСЕ/БДИПЧ и пересмотреть законодательство для устранения пробелов и вызовов, таких как злоупотребление административным ресурсом для избирательной кампании, ненадлежащие методы финансирования кампании, безнаказанность за насилие, распространение языка ненависти и ксенофобии, подкуп избирателей. Доклад подчеркивает, что избиратели, особенно публичные служащие, должны иметь возможность голосовать, не опасаясь давления и сведения счетов.

Верховенство закона, хорошее управление и свобода СМИ

Европарламент выразил обеспокоенность недавними судебными делами против оппозиционных политиков, которые «пошатнули доверие между правящей партией и оппозицией». Согласно документу, это «может оказать негативное влияние на реформы, связанные с Соглашением об ассоциации и Соглашением о свободной торговле, и может противоречить духу Соглашения об ассоциации». Доклад призывает власти Грузии «воздерживаться от производства политически мотивированных дел».

Европарламент подчеркивает, что процедуры отбора судей должны быть пересмотрены с целью выполнения рекомендаций Венецианской комиссии. По мнению Европарламента, процедуры отбора судей Верховного суда «не полностью соответствовали рекомендациям и содержали серьезные недостатки».

В докладе содержится призыв начать расследование по инцидентам, связанным с применением правоохранительными органами Грузии «чрезмерной силы» против «мирных митингующих и журналистов, в том числе во время митингов в июне 2019 года».

Европарламент подчеркивает необходимость наличия «четких положений», которые регулировали бы вопрос бесплатной и платной политической рекламы в грузинских СМИ; Он призвал власти Грузии «воздерживаться от вмешательства в свободу СМИ или от производства политически мотивированных дел против владельцев СМИ».

Уважение прав и основных свобод человека

Европарламент осуждает постоянные нарушения прав человека со стороны Российской Федерации, которая контролирует оккупированную Абхазию и Цхинвальский регион. По заявлению Европарламента, жители этих регионов были лишены основных свобод и прав человека. Европарламент в очередной раз поддержал безопасное и достойное возвращение беженцев в свои дома. В докладе выражается обеспокоенность продолжающейся «бордеризацией» на оккупационных линиях.

Экономические и торговые отношения

Европарламент с удовлетворением отмечает, что 27% от общего товарооборота Грузии приходится на Европейский Союз, и призывает Еврокомиссию активизировать инициативы, направленные на более глубокую интеграцию. Европарламент подчеркивает важность структурных реформ для улучшения инвестиционного климата в Грузии.

Другие вопросы, затронутые в докладе, включают отраслевое сотрудничество и реформу трудового законодательства, а также усилия Грузии по борьбе с дискриминацией.

