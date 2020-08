შსს-მ 2 კგ ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა-შენახვისთვის ერთი პირი დააკავა

Less than a minute

შინაგან საქმეთა სამინისტროს 27 აგვისტოს ინფორმაციით, უწყებამ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, მარნეული-თბილისის დამაკავშირებელ საავტომობილო გზაზე 2 კგ ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა-შენახვის ბრალდებით ერთი პირი დააკავა.

საქმეზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 260-ე მუხლით მიმდინარეობს, რაც განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა-შენახვას გულისხმობს და სასჯელის სახით 8-დან 20 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ან უვადო პატიმრობას ითვალისწინებს.

