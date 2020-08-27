Полиция задержала одного человека за незаконное приобретение и хранение 2 кг наркотиков, 27 августа, 2020 г., Фото: скриншот из видео МВД Грузии
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МВД Грузии задержало одного человека за незаконное приобретение и хранение 2 кг наркотиков

27/08/2020 - 12:46
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По сообщению МВД Грузии от 27 августа, сотрудники ведомства на автомагистрали Марнеули-Тбилиси в муниципалитете Тетрицкаро задержали одного человека по обвинению в незаконном приобретении и хранении 2 кг наркотиков.

Дело расследуется по статье 260 Уголовного кодекса Грузии, которая касается незаконного приобретения и хранения наркотических средств в особо крупных размерах и карается лишением свободы на срок от 8 до 20 лет или пожизненным заключением.

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