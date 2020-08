ხანგოშვილის მკვლელობა: გერმანია რუსეთის მიმართ „შემდგომი ქმედების უფლებას იტოვებს“ 

რუსული საინფორმაციო სააგენტო „ინტერფაქსისთვის“ 11 აგვისტოს მიცემულ ინტერვიუში, გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჰეიკო მაასი, სხვა საკითხებთან ერთად, 2019 წელს ბერლინში საქართველოს მოქალაქის ზელიმხან ხანგოშვილის მკვლელობასაც შეეხო, რომლის უკანაც, გერმანიის პროკურატურის თქმით, რუსეთის ხელისუფლება დგას.

ჰეიკო მაასმა, რომელიც 11 აგვისტოს რუსეთს ოფიციალური ვიზიტით სტუმრობდა, „ინტერფაქსს“ უთხრა, რომ გერმანიის ფედერალური პროკურატურის განცხადება, რომ მკვლელობაში ბრალდებული რუსეთის ხელისუფლების დავალებით მოქმედებდა, „უკიდურესად სერიოზული ბრალდებაა“.

„ამიტომ, ძალიან ყურადღებით ვადევნებთ თვალს სასამართლო პროცესს“, – განაცხადა გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა.

„არაერთხელ გვითქვამს, რომ ახალი ზომების მიღების უფლებას ვიტოვებთ. ჩვენი სამომავლო ნაბიჯები, იმაზე იქნება დამოკიდებული, თუ რა გამოჩნდება სასამართლო პროცესისას“, – აღნიშნა მან.

ჰეიკო მაასის თქმითვე, მიუხედავად იმისა, რომ მკვლელობის გამოძიების პროცესში „კომპეტენტურმა ორგანოებმა რუსეთს სამართლებრივი დახმარების აღმოჩენის თხოვნით მიმართეს, მას ამისთვის სერიოზული მზადყოფნა არ გამოუხატავს“.

FM @HeikoMaas after the meeting with his Russian counterpart Sergei Lavrov: "The murder in the #Tiergarten has strained our relationship. I made it clear that we will protect the German population – online and offline – without any compromise. pic.twitter.com/wqf7PnNsmB

— GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) August 11, 2020