Убийство Хангошвили: Германия «оставляет за собой право предпринять дальнейшие действия» против России

В интервью российскому информационному агентству «Интерфакс» 11 августа министр иностранных дел Германии Хайко Маас, среди прочего, затронул также убийства гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине в 2019 году, за которым, по заявлению прокуратуры Германии, стоят российские власти.

Хайко Маас, который посетил Россию 11 августа с официальным визитом, заявил «Интерфаксу», что заявление Федеральной прокуратуры Германии о том, что обвиняемый в убийстве действовал по приказу российских властей, является «чрезвычайно серьезным обвинением».

«Поэтому мы, конечно, самым тщательным образом следим за судебным процессом», — сказал министр иностранных дел Германии.

«Мы неоднократно подчёркивали, что оставляем за собой право на принятие новых мер. Какие это будут меры, зависит в том числе и от того, какие обстоятельства выяснятся в ходе процесса», — отметил он.

По словам Хайко Мааса, «Россия не проявила серьёзной готовности к содействию при выяснении обстоятельств, несмотря на то, что компетентные органы направляли запросы и поручения об оказании правовой помощи» в процессе расследования убийства.

FM @HeikoMaas after the meeting with his Russian counterpart Sergei Lavrov: "The murder in the #Tiergarten has strained our relationship. I made it clear that we will protect the German population — online and offline — without any compromise. pic.twitter.com/wqf7PnNsmB — GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) August 11, 2020

После встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым министр иностранных дел Германии заявил, что это убийство обострило двусторонние отношения между странами. «Я ясно дал понять, что мы будем защищать население Германии без всяких компромиссов», — добавил он.

40-летний Зелимхан Хангошвили (тот же Торнике Кавтарашвили) был убит в Берлине 23 августа 2019 года. Гражданин Грузии чеченского происхождения уехал в Германию после того, как ему удалось уцелеть после покушения на него в Тбилиси в 2015 году.

Главная прокуратура Германии официально предъявила обвинения гражданину России Вадиму Красикову в убийстве Хангошвили 18 июня. В обвинительном заключении, опубликованном Федеральной прокуратурой Германии, говорится, что убийца действовал по поручению российских властей.

После убийства в декабре Германия выслала двух сотрудников российского посольства в Берлине, сославшись на их отказ сотрудничать со следствием.

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