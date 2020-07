პრეზიდენტმა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ახალი წევრი დანიშნა

საქართველოს პრეზიდენტმა, სალომე ზურაბიშვილმა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრად, ანა დოლიძის ნაცვლად, საკუთარი კვოტით, ოთხი წლის ვადით, იურისტი თამარ ღვამიჩავა დანიშნა. პრეზიდენტმა შესაბამის განკარგულებას ხელი 22 ივლისს მოაწერა.

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრის ადგილი ვაკანტური მას შემდეგ გახდა, რაც პრეზიდენტის კვოტით დანიშნულა საბჭოს არამოსამართლე წევრმა ანა დოლიძემ თანამდებობა 22 ივნისს საკუთარი განცხადების საფუძველზე დატოვა და მიზეზად, საზოგადოებრივი მოძრაობის დაფუძნების შემდეგ, მის წინააღმდეგ დაწყებული „ბინძური პიარკამპანია“ დაასახელა.

პრეზიდენტმა დოლიძის ადგილმონაცვლის შესარჩევად კონკურსი 25 ივნისს გამოაცხადა. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, საბჭოს წევრობის სურვილი სულ 14-მა პირმა გამოთქვა და კანონმდებლობით გათვალისწინებული მოთხოვნები მხოლოდ 9 კანდიდატმა დააკმაყოფილა. პრეზიდენტის ადმინისტრაციას კონკურსანტების შესახებ ინფორმაცია არ გაუსაჯაროვებია.

