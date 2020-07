Президент Зурабишвили назначила нового члена Высшего совета юстиции

Президент Грузии Саломе Зурабишвили по своей квоте назначила юриста Тамар Гвамичава на должность члена Высшего совета юстиции, не являющегося судьей, на четырехлетний срок вместо Анны Долидзе. Президент подписала соответствующий указ 22 июля.

Должность члена Высшего совета юстиции стала вакантной после того, как член совета Анна Долидзе, не являющаяся судьей, подала в отставку 22 июня на основании собственного заявления сославшись на «грязную пиар-кампанию», начатую против нее после того, как она основала общественное движение.

Президент объявила конкурс на отбор преемника Долидзе 25 июня. По информации Администрации президента, всего 14 кандидатов выразили желание стать членом совета, из которых только девять удовлетворяли требованиям закона. Администрация президента не обнародовала никакой информации о конкурсантах.

