Внешняя торговля Грузии за январь-ноябрь 2023 г. выросла на 14,7%

По предварительным данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 19 декабря, в январе-ноябре 2023 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года внешнеторговый оборот товаров в Грузии (без незадекларированной торговли) увеличился в 14,7% и достиг 19,6 млрд долларов США.

По данным Службы статистики, экспорт из Грузии увеличился на 11,1% и составил 5,6 млрд долларов США. При этом импорт увеличился на 16,1% и достиг 14 миллиардов долларов США. В январе-ноябре 2023 года отрицательное торговое сальдо составило 8,4 млрд долларов США, что составляет 43,1% внешнеторгового оборота.

В январе-ноябре 2023 года Турция была крупнейшим торговым партнером Грузии с товарооборотом в 2,7 млрд долларов США. Далее следуют: Россия с 2,2 млрд долларов США; США — 1,85 млрд долларов США; Китай – 1,5 млрд долларов США и Азербайджан – 1,37 млрд долларов США.

За тот же период список крупнейших стран-экспортеров выглядел следующим образом: Азербайджан – 788 млн долларов США, Армения – 711 млн долларов США, Казахстан – 649 млн долларов США, Кыргызстан – 628 млн долларов США и Россия – 605 млн долларов США. долларов.

Что касается импорта, Турция является крупнейшим торговым партнером с объемом 2,3 млрд долларов США; Далее идут США – 1,77 миллиарда долларов США, Россия – 1,59 миллиарда долларов США, Китай – 1,24 миллиарда долларов США и Германия – 864 млн долларов США.

В январе-ноябре 2023 года среди товарных групп первое место по объему экспорта занимают легковые автомобили – с 1,95 млрд долларов США; далее идут медные руды и концентраты на сумму 472 млн долларов США; натуральные виноградные вина – 240 млн долларов США.

Крупнейшая товарная группа по импорту в январе-ноябре 2023 года была представлена ​​в виде легковых автомобилей, импорт которых составил 2,88 млрд долларов США. Второе место занимают нефть и нефтепродукты с 1,05 млрд долларов США, третье место – лечебные средства фасованные – 489 млн долларов США.

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