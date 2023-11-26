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Колючая проволока около Цхинвальского региона/Южной Осетии. Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge / Civil.ge
Новости

Российские оккупационные силы незаконно задержали трех граждан Грузии

Civil.ge Send an email 26/11/2023 - 21:38
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Служба государственной безопасности Грузии сообщила 25 ноября, что представители российских оккупационных сил незаконно задержали трех граждан Грузии на оккупированной территории, прилегающей к селу Адзви Горийского муниципалитета.

По информации СГБ, после получения информации об указанном инциденте Служба госбезопасности активировала «горячую линию» при МНЕС. Информация об очередном факте незаконного задержания была немедленно доведена до сведения сопредседателей Женевских международных дискуссий и международных партнеров. Задействованы все существующие механизмы для освобождения незаконно удерживаемых граждан Грузии.

«Ответственность за все деструктивные действия на оккупированных территориях Грузии, а также вдоль линии оккупации, лежит на оккупирующей силе», – говорится в заявлении Службы госбезопасности Грузии.

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Civil.ge Send an email 26/11/2023 - 21:38
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