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Источник: Служба госбезопасности Грузии
Новости

Из заключения освобожден гражданин Грузии, которого незаконно задержали российские оккупационные силы

Civil.ge Send an email 29/11/2023 - 12:55
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Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) сообщила 28 ноября, что гражданин Грузии Васико Кенкадзе, которого незаконно задержали возле оккупированного российскими оккупационными силами села Балаани, освобожден из заключения и находится на территории, контролируемой центральными властями Грузии.

По данным СГБ, в процессе освобождения Васико Кенкадзе из незаконного заключения активно использовался механизм «горячей линии» при МНЕС. Вопрос о его немедленном освобождении также был поднят центральным правительством Грузии на 115-м заседании Механизма предотвращения инцидентов и реагирования на них (МПРИ). Власти  Грузии на постоянной основе предоставляли информацию международным партнерам.

По той же информации, центральная власть совместно с международными партнерами продолжает активную работу по освобождению всех граждан Грузии, находящихся в незаконном заключении на оккупированных территориях.

По заявлению СГБ, полная ответственность за все деструктивные действия, осуществляемые в оккупированных регионах и вдоль линии оккупации, лежит на оккупирующей силе.

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Civil.ge Send an email 29/11/2023 - 12:55
6 1 minute read

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