Из заключения освобожден гражданин Грузии, которого незаконно задержали российские оккупационные силы
Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) сообщила 28 ноября, что гражданин Грузии Васико Кенкадзе, которого незаконно задержали возле оккупированного российскими оккупационными силами села Балаани, освобожден из заключения и находится на территории, контролируемой центральными властями Грузии.
По данным СГБ, в процессе освобождения Васико Кенкадзе из незаконного заключения активно использовался механизм «горячей линии» при МНЕС. Вопрос о его немедленном освобождении также был поднят центральным правительством Грузии на 115-м заседании Механизма предотвращения инцидентов и реагирования на них (МПРИ). Власти Грузии на постоянной основе предоставляли информацию международным партнерам.
По той же информации, центральная власть совместно с международными партнерами продолжает активную работу по освобождению всех граждан Грузии, находящихся в незаконном заключении на оккупированных территориях.
По заявлению СГБ, полная ответственность за все деструктивные действия, осуществляемые в оккупированных регионах и вдоль линии оккупации, лежит на оккупирующей силе.
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