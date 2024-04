Служба госбезопасности Грузии опубликовала отчет за 2023 год

Служба государственной безопасности Грузии опубликовала годовой отчет за 2023 год, в котором главной угрозой 2023 года названа оккупация Россией Абхазии и Цхинвальского региона.

Согласно отчету, за отчетный период вызовом оставалась деятельность спецслужб зарубежных стран с использованием инструментов т.н. гибридной войны с целью получить рычаги воздействия на Грузию и инициировать в стране процессы в своих интересах. В документе также упоминаются дезинформационные и пропагандистские кампании против Грузии, в том числе с целью нанести ущерб международному имиджу страны. В отчете говорится, что «различные внутренние и внешние силы предпринимали попытки обострить политическую ситуацию в Грузии, подготовить почву и мобилизовать ресурсы для насильственной смены власти».

В документе также отмечается, что «продолжающиеся военные операции в Украине в 2023 году создали дополнительные вызовы и без того непростой обстановке региональной безопасности, препятствовали устойчивому и стабильному развитию стран в глобальном масштабе, увеличили вероятность сохранения и углубления социально-экономических кризисов».

Оккупированные территории

В 2023 году самой большой угрозой государству Грузия с точки зрения национальной безопасности была оккупация Россией регионов Грузии и сопутствующие ей процессы.

Согласно документу, несмотря на российско-украинскую войну, российские оккупационные силы, незаконно дислоцированные на оккупированных территориях Грузии, продолжают, как и в предыдущие годы, активно осуществлять незаконные военные активности, в том числе незаконные военные учения и ротацию личного состава. В российско-украинской войне оккупационная держава активно использовала и т.н. добровольцев, проживающих в оккупированных регионах.

В отчете отмечается, что в рамках политики, направленной на аннексию, Россия проводила политику русификации оккупированных регионов и использовала для этой цели различные образовательные проекты. «Четким проявлением вышеуказанного является то, что в оккупированных Гальском и Ахалгорском районах» через Российский университет осуществлялись идентичные т.н. образовательные проекты. По имеющимся сведениям, в т.н. центрах открытого образования учителей, школьников и студентов обучают русскому языку и механизмам его эффективного использования. Следует отметить, что в оккупированной Абхазии параллельно с вышеизложенным в 2023 году открылся «отдел» Российского исторического общества, в рамках которого абхазские и российские историки будут совместно заниматься историей», – говорится в отчете.

За отчетный период в направлении оккупированного Цхинвальского региона были незаконно задержаны 37 человек, в направлении оккупированной Абхазии – 26 человек. По состоянию на конец 2023 года в незаконном заключении находились 8 граждан Грузии. В 2023 году оккупационные силы убили двух граждан Грузии: одного в Цхинвали – Тамаза Гинтури, другого в Абхазии – Темура Карбаия.

В отчете подчеркивается, что незаконные задержания и убийства граждан Грузии в оккупированных регионах «создают синдром безнаказанности и поощряют преступные действия».

В 2023 году в направлении оккупированного Цхинвальского региона было зафиксировано 39 случаев незаконной т.н. бордеризации и 3 случая в направлении оккупированной Абхазии.

Абхазия

В отчете говорится о политике аннексии России, в том о факте передачи собственность России т.н. госдачи в Бичвинта (Пицунда) в оккупированной Абхазии. «Завершив указанный процесс в пользу России, Москва продемонстрировала, что любой протест против ее интересов бесполезен», – говорится в докладе СГБ. В документе также отмечается, что для того, чтобы свести к минимуму недовольство населения, оккупационные силы постоянно пытались представить ситуацию таким образом, что отказ от соглашения о передаче т.н. госдачи напрямую связан с интересами центральной власти Грузии и нанес бы ущерб «отношениям» оккупированной Абхазии с Россией.

Согласно документу, важным решениям в оккупированном регионе зачастую предшествовала встреча представителей оккупационного режима с членами российского правительства, как это произошло в рамках плана по созданию «постоянного пункта базирования» ВМФ Российской Федерации в Очамчире. В отчете говорится, что в случае строительства военного порта в оккупированной Очамчире Россия будет использовать оккупированную Абхазию как дополнительный рычаг военно-стратегического контроля в Черном море.

В документе также упоминается вопрос реконструкции Сухумского аэропорта и отмечается, что это станет для России дополнительным рычагом для укрепления своих политических и экономических позиций в регионе.

В докладе также говорится, что политике аннексии служит разработка т.н. законопроекта «О регулировании правового положения апарт-отелей и апартаментов» в оккупированной Абхазии, согласно которому, граждане России смогут покупать множество недвижимости в оккупированном регионе и создать «значительный демографический дисбаланс».

В 2023 году было ратифицировано т.н. соглашение «о двойном гражданстве» между Российской Федерацией и оккупированной Абхазией, предусматривающее получение гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке.

Что касается экономической зависимости, в отчете указывается, что в 2023 году «грузооборот» России и оккупированного региона составил 414,6 млн долларов США, что на 70% больше, чем в 2018 году. «В 2023 году т.н. бюджет оккупированной Абхазии составил около 159 миллионов долларов США, из которых около 41% (около 65 миллионов долларов США) составил российский транш», – говорится в документе.

В отчете сказано, что в 2023 году резко ужесточились подходы к международным организациям и местным неправительственным организациям, действующим в оккупированной Абхазии. Причиной этого стало усиление российского влияния и сокращение контактов между абхазским и грузинским народами.

Цхинвали

Аннексия оккупированного Цхинвальского региона оставалась серьезной угрозой в 2023 году, поскольку периодически возникал вопрос о присоединении к России. В отчете цитируются слова лидера оккупированного Цхинвальского региона Алана Гаглоева, который говорит, что большинство населения Цхинвали считают себя «частью России».

В течение отчетного периода была отмечена целенаправленна попытка российского оккупационного режима укоренить понятие т.н. «Восточной Осетии», направленная на то, чтобы сделать ущелье Трусо частью конфликта и представить Грузию как «агрессора», якобы «захватившего» территории оккупированного Цхинвальского региона.

Согласно документу, т.н. бюджет Цхинвальского региона составил около 107 млн ​​долларов США, из которых около 78% (около 83,2 млн долларов США) профинансировано Российской Федерацией. Что касается экономических вопросов, в отчете говорится, что в 2023 году обсуждался вопрос увеличения пропускной способности т.н. таможенного пункта пропуска и отмены таможенных пошлин между оккупированным Цхинвальским регионом и Российской Федерацией.

Государственная безопасность и контрразведывательная деятельность

Согласно отчету, динамика продолжающихся боевых действий между Россией и Украиной в 2023 году увеличила риск затяжного вооруженного конфликта, создав дополнительные проблемы и без того сложной ситуации в области региональной безопасности. В документе говорится, что на обстановку безопасности особенно повлияли периодические заявления Российской Федерации о возможности применения ядерного оружия.

«В течение отчетного периода, согласно информации, полученной в рамках проводимого в Службе государственной безопасности расследования, определенная группа лиц, действующая на территории Грузии и за ее пределами, планировала в октябре-декабре 2023 года организовать дестабилизацию и гражданские беспорядки в Грузии, конечной целью чего была смена власти насильственным путем», – говорится в отчете, согласно которому, в качестве даты начала деструктивных действий был выбран период, когда должны были быть опубликованы промежуточный ответ Еврокомиссии и окончательное заключение ЕС о предоставлении Грузии статуса страны кандидата в члены ЕС. В СГБ заявляют, что реализация упомянутого плана планировалась «при координации и финансовой поддержке зарубежных стран», для чего была бы использована воюющая в Украине довольно большая группа грузинского происхождения и часть грузинской молодежи находились под влиянием заинтересованной стороны, подготовка которых проходила вблизи польско-украинской государственной границы.

В документе также говорится, что в отчетный период лица и группы лиц, связанные со спецслужбами зарубежных стран, продолжали предпринимать усилия по разжиганию антизападных настроений в стране, нанесению ущерба отношениям со стратегическими партнерами и западными институтами, поляризации общества и ухудшению социально-экономического фона.

«Одним из приоритетных направлений деятельности спецслужб зарубежных стран по-прежнему оставалось завоевание и укрепление позиций среди проживающих в Грузии этнических и религиозных меньшинств, а также в созданных ими группах, которые с целью оказания давления на власть Грузии, могли быть использованы для разжигания деструктивных процессов, в том числе для разжигания розни и разногласий на этнической и религиозной почве», – говорится в отчете, согласно которому эти лица пытались установить отношения с местными СМИ и определенными группами, чтобы затем использовать их в своих интересах.

В отчете говорится, что в 2023 году в рамках контрразведывательной деятельности СГБ было выявлено, что спецслужбы зарубежных стран интересовались политическими и социально-экономическими процессами в Грузии, общественными настроениями, рейтингами политических партий и их шансами на победу на парламентских выборах, запланированных на 2024 год. В сферу интересов спецслужб отдельных стран входила деятельность силовых структур Грузии.

Дезинформация и гибридная война

В 2023 году особенно усилились гибридные угрозы против Грузии, включая использование т.н. «мягкой силы», тайных операций и инструментов информационной войны.

Согласно отчету, в 2023 году основной целью кампании, проводимой различными силами в рамках информационной войны, было разжигание антизападных настроений в стране, затягивание процесса интеграции Грузии в евроатлантические структуры, нанесение вреда партнерским отношениям со стратегическими союзниками, дискредитировать имидж Грузии как страны, несущей демократические и западные ценности, увеличение общественного недоверия к государственным институтам и рост недовольства, а также повышение уровня поляризации в обществе. «В течение отчетного периода со стороны отдельных СМИ, а также с использованием социальных сетей и Интернета делались целенаправленные провокационные заявления, которые угрожали разжечь недовольство и спровоцировать конфронтацию в регионах, населенных этническими и религиозными меньшинствами», – говорится в документе.

Что касается мягкой силы и тайных операций, в отчете говорится, что спецслужбы отдельных государств, заинтересованных в получении влияния на Грузию, пытались установить тесные отношения с гражданами Грузии, включая представителей культурной и образовательной сферы, студентов, гражданских активистов, экспертов и групп лиц, которые «пытались пропагандировать политический курс и идеологию своей власти, собирая информацию о текущих событиях в Грузии и оказать влияние на происходящие процессы во всех сферах общественной жизни».

Терроризм и кибербезопасность

Угрозы и вызовы, связанные с терроризмом, в 2023 году остались неизменными. Это включало в себя возможное возвращение граждан Грузии, воюющих в настоящее время вместе с ИГИЛ и Аль-Каидой в Сирии и Ираке, проникновение международных террористов и возможное использование территории Грузии террористическими организациями в транзитных целях, попытки финансирования из Грузии террористических организаций, а также возможная вербовка граждан Грузии террористическими организациями.

СГБ отмечает, что в течение года в Грузии террористических актов не происходило. В документе также говорится, что возможность финансирования терроризма в Грузии существенно снизилась.

За отчетный период ЮЛПП Оперативно-техническое агентство Службы государственной безопасности Грузии отреагировало на 140 киберинцидентов тяжелой и средней сложности, которые произошли против субъектов первой категории критических информационных систем (государственных органов), – говорится в документе.

Борьба с коррупцией

В 2023 году антикоррупционным органом службы было возбуждено расследование 47 уголовных дел, к ответственности привлечено 72 человека за совершение таких преступных деяний, как дача взятки, получение взятки, злоупотребление должностными полномочиями, злоупотребление влиянием, незаконная предпринимательская деятельность и др.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)