Оккупированная Абхазия запрещает реализацию проектов, финансируемых USAID

В ответ на опасения по поводу «непрозрачной деятельности и дезинформации» «министр иностранных дел» оккупированной Абхазии Инал Ардзинба 7 декабря сделал заявление о новом подходе к отношениям с международными неправительственными организациями и агентствами ООН и объявил регионального директора USAID персоной нон-грата на территории региона. По словам Ардзинба, такое решение было принято из-за «несоответствий, обнаруженных в анкетах проекта», особенно в анкетах Программы развития ООН «Партнерство ради устойчивого развития», которая финансируется USAID.

В своем заявлении Ардзинба отметил, что «Формулируя размытые цели и задачи», руководители проекта предоставили дезинформацию «МИДу» «в целях достижения главной цели – создание общественных условий для продвижения политики Грузии в Абхазии». Он также заявил, что «это подтверждается и официальной стратегией USAID, опубликованной на сайте этого Агентства». По словам Ардзинба, в этом документе Абхазия упоминается как «оккупированная территория Грузии», и вся деятельность направлена ​​на «восстановление территориальной целостности, противодействие пагубному влиянию Кремля».

Ардзинба заявил, что представители USAID и агентств ООН и «особенно их региональные представители» заняты «агрегированием и анализом информации относительно актуальных тенденций экономического и политического развития Республики Абхазия». Он подчеркнул, что представители USAID посетили Абхазию в 2021 году «именно с этой целью». По его словам, в информации, размещенной на официальном сайте USAID, визит упоминается как визит правительства США в Абхазский регион Грузии.

Ардзинба также выразил обеспокоенность по поводу нового главы миссии USAID на Кавказе Джона Пеннелла и заявил, что за время его работы на посту заместителя директора миссии USAID в Украине и Беларуси в этих странах была создана «сеть неправительственных организаций», которые активно вмешивались «во внутренние дела этих стран, способствовали дестабилизации общественно-политической ситуации, дискредитации власти, прилагали усилия для смены руководства страны.

Он также заявил, что с помощью механизмов USAID Вооруженные силы Украины получают финансирование, которое направлено против «нашего главного союзника – Российской Федерации» и «против наших соотечественников – граждан Республики Абхазия, принимающих участие в специальной военной операции».

Отметив, что «деятельность USAID в Российской Федерации запрещена с 2012 года, а в Республике Беларусь – с 2019 года», Ардзинба привел в пример «мнение российских и белорусских коллег», согласно которому «деятельность сети западных НПО нацелена на изменение ценностных ориентиров и моделей развития, дискредитацию культур, религий и цивилизаций, фальсификацию истории, нарушение духовно-нравственных связей между братскими народами».

На основании вышеизложенного главный дипломат оккупированного региона заявил:

«Объявить персоной нон грата регионального руководителя USAID Джона Пеннела.

Новые проекты при частичной или полной финансовой поддержке со стороны USAID больше не будут сертифицироваться Министерством иностранных дел Республики Абхазия.

Запрещается реализовывать проекты, целью которых является установление контактов между гражданами Республики Абхазия и гражданами Грузии.

Министерство иностранных дел Республики Абхазия не будет согласовывать проекты с размытой и неточной информацией, в полной мере не отражающей цели и задачи проекта.

Запрещается финансирование медиапроектов, целью которых является освещение вопросов внутренней и внешней политики Республики Абхазия.

МНПО и Агентства ООН должны согласовывать с Министерством иностранных дел Республики Абхазия выделение финансовых средств на инициативы абхазских неправительственных организаций, а также любые мероприятия, проводимые в рамках согласованных проектов».

Комментируя недавние указы Ардзинба, директор организации, работающей по гуманитарным вопросам в оккупированной Абхазии Арда Инал-Ипа заявила, что Ардзинба уже давно поставил перед собой цель не работать с международными организациями. «Фактически Инал Ардзинба занимается вовсе не дипломатией, как того требует его мандат, напротив – он подрывает достижения предыдущих наших министров и их коллег по выстраиванию сложных, требующих творческой изобретательности, не всегда прямолинейных отношений с различными международными организациями».

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)