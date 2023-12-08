Оккупированная Абхазия запрещает реализацию проектов, финансируемых USAID
В ответ на опасения по поводу «непрозрачной деятельности и дезинформации» «министр иностранных дел» оккупированной Абхазии Инал Ардзинба 7 декабря сделал заявление о новом подходе к отношениям с международными неправительственными организациями и агентствами ООН и объявил регионального директора USAID персоной нон-грата на территории региона. По словам Ардзинба, такое решение было принято из-за «несоответствий, обнаруженных в анкетах проекта», особенно в анкетах Программы развития ООН «Партнерство ради устойчивого развития», которая финансируется USAID.
В своем заявлении Ардзинба отметил, что «Формулируя размытые цели и задачи», руководители проекта предоставили дезинформацию «МИДу» «в целях достижения главной цели – создание общественных условий для продвижения политики Грузии в Абхазии». Он также заявил, что «это подтверждается и официальной стратегией USAID, опубликованной на сайте этого Агентства». По словам Ардзинба, в этом документе Абхазия упоминается как «оккупированная территория Грузии», и вся деятельность направлена на «восстановление территориальной целостности, противодействие пагубному влиянию Кремля».
Ардзинба заявил, что представители USAID и агентств ООН и «особенно их региональные представители» заняты «агрегированием и анализом информации относительно актуальных тенденций экономического и политического развития Республики Абхазия». Он подчеркнул, что представители USAID посетили Абхазию в 2021 году «именно с этой целью». По его словам, в информации, размещенной на официальном сайте USAID, визит упоминается как визит правительства США в Абхазский регион Грузии.
Ардзинба также выразил обеспокоенность по поводу нового главы миссии USAID на Кавказе Джона Пеннелла и заявил, что за время его работы на посту заместителя директора миссии USAID в Украине и Беларуси в этих странах была создана «сеть неправительственных организаций», которые активно вмешивались «во внутренние дела этих стран, способствовали дестабилизации общественно-политической ситуации, дискредитации власти, прилагали усилия для смены руководства страны.
Он также заявил, что с помощью механизмов USAID Вооруженные силы Украины получают финансирование, которое направлено против «нашего главного союзника – Российской Федерации» и «против наших соотечественников – граждан Республики Абхазия, принимающих участие в специальной военной операции».
Отметив, что «деятельность USAID в Российской Федерации запрещена с 2012 года, а в Республике Беларусь – с 2019 года», Ардзинба привел в пример «мнение российских и белорусских коллег», согласно которому «деятельность сети западных НПО нацелена на изменение ценностных ориентиров и моделей развития, дискредитацию культур, религий и цивилизаций, фальсификацию истории, нарушение духовно-нравственных связей между братскими народами».
На основании вышеизложенного главный дипломат оккупированного региона заявил:
- «Объявить персоной нон грата регионального руководителя USAID Джона Пеннела.
- Новые проекты при частичной или полной финансовой поддержке со стороны USAID больше не будут сертифицироваться Министерством иностранных дел Республики Абхазия.
- Запрещается реализовывать проекты, целью которых является установление контактов между гражданами Республики Абхазия и гражданами Грузии.
- Министерство иностранных дел Республики Абхазия не будет согласовывать проекты с размытой и неточной информацией, в полной мере не отражающей цели и задачи проекта.
- Запрещается финансирование медиапроектов, целью которых является освещение вопросов внутренней и внешней политики Республики Абхазия.
- МНПО и Агентства ООН должны согласовывать с Министерством иностранных дел Республики Абхазия выделение финансовых средств на инициативы абхазских неправительственных организаций, а также любые мероприятия, проводимые в рамках согласованных проектов».
Комментируя недавние указы Ардзинба, директор организации, работающей по гуманитарным вопросам в оккупированной Абхазии Арда Инал-Ипа заявила, что Ардзинба уже давно поставил перед собой цель не работать с международными организациями. «Фактически Инал Ардзинба занимается вовсе не дипломатией, как того требует его мандат, напротив – он подрывает достижения предыдущих наших министров и их коллег по выстраиванию сложных, требующих творческой изобретательности, не всегда прямолинейных отношений с различными международными организациями».
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