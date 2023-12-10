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Источник: движение «За Абхазию»
Новости

Оккупационные силы убили гражданина Грузии в Гали

Civil.ge Send an email 10/12/2023 - 19:13
29 1 minute read

Темур Карбаия, 43-летний гражданин Грузии, был избит до смерти тремя сотрудниками т.н. милиции в Гальском районе оккупированной Абхазии. Информацию впервые опубликовало в Facebook движение «За Абхазию» 9 декабря. Служба государственной безопасности Грузии подтвердила «Civil Georgia» факт убийства гражданина Грузии.

По распространенным сообщениям, представители оккупационного режима остановили Карбаия в центре Гали для проверки документов и начали оскорблять и избивать его на глазах у многих очевидцев. Позже его доставили в больницу, но из-за полученных травм спасти его не удалось.

«Это еще одна жертва оккупационного режима. По нашим данным, т.н. милиция задержала этого человека, жестоко избила, а позже, когда поняли, что он находится на грани смерти, попытались его спасти и отвезли в Сухуми, но, к сожалению, он скончался», – заявил Нукри Нодия, представитель движения «За Абхазию».

«В связи с указанным инцидентом была активирована «горячая линия», действующая при Миссии наблюдателей Евросоюза», – сообщили в Службе государственной безопасности Грузии, – «По распространенной информации, представители оккупационного режима подтвердили факт смерти гражданина Грузии, однако не подтвердили попытку незаконного ареста указанного лица».

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отреагировала на инцидент в Твиттере: «это трагическое событие является еще одним напоминанием о явном нарушении прав человека на оккупированных Россией территориях».

Комментируя убийство гражданина Грузии, председатель Парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил: «сегодня, в День прав человека, особенно важно взглянуть на это с точки зрения того, что оккупация означает не только нарушение территориальной целостности Грузии, но это также означает попирание прав человека в оккупированных регионах. Мои соболезнования его семье. Это еще раз показало нам, насколько важно как можно скорее положить конец оккупации».

Материал будет обновляться…

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Civil.ge Send an email 10/12/2023 - 19:13
29 1 minute read

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