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Инал Ардзинба, фото: «МИД» Абхазии
Новости

Сухуми не допустит международные НПО, признающие оккупацию Абхазии

Civil.ge Send an email 17/11/2023 - 17:04
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«Министр иностранных дел» оккупированной Абхазии Инал Ардзинба заявил 16 ноября, что международные неправительственные организации, считающие Абхазию оккупированной территорией, больше не будут допущены в регион.

«Для тех, кто хочет разрушить абхазо-российские отношения и рассматривает Республику Абхазия как оккупированную территорию, наши двери будут закрыты в самое ближайшее время», – заявил Ардзинба.

Ардзинба отметил, что на официальном сайте USAID опубликована информация о том, что «в Абхазии реализуются проекты, «нацеленные на «противодействие пагубному влиянию Кремля», а также на «восстановление территориальной целостности Грузии»… Он также заявил, что министерству предоставляется неверная информация о реальных целях проектов, реализуемых неправительственными организациями.

По словам Ардзинба, в ближайшее время «выйдет указ президента, который внесет изменения в регулирование деятельности международных неправительственных организаций в Абхазии».

«Самая главная цель этих изменений – повышение прозрачности деятельности, обеспечение нашего суверенитета и купирование попыток вмешательства в наши внутренние дела», – добавил Ардзинба.

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Civil.ge Send an email 17/11/2023 - 17:04
6 1 minute read

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