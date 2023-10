Подписано соглашение о реконструкции Сухумского аэропорта

Де-факто власти Абхазии и российская компания «Инфраструктурное развитие» 27 октября подписали соглашение о «комплексной реконструкции» сухумского аэропорта. По словам де-факто лидера Абхазии Аслана Бжания, подписанию соглашения предшествовал конкурс, организованный Министерством экономического развития России и де-факто властями Абхазии по отбору инвестора.

«В рамках реализации Соглашения будет восстановлена эксплуатационная пригодность аэродрома. Инвестор проведет реконструкцию взлетно-посадочной полосы длиной 3 100 метров и шириной 45 метров, что позволит принимать современные воздушные суда российского и иностранного производства», – сообщили в администрации Бжания.

По той же информации, «Будет также построен новый пассажирский терминал и обновлено историческое здание аэропорта. Вокруг нового терминала будет организована обширная парковая зона. В историческом здании аэровокзала планируется обслуживание официальных лиц и делегаций». Планируется, что пропускная способность аэропорта составит 1300 пассажиров в час.

«Мы приступаем к реализации масштабного проекта, и первоочередная задача – это восстановление аэродрома. В сжатые сроки будет расширен перрон, реконструированы рулежные дорожки и взлетно-посадочная полоса, она также будет оснащена современным светосигнальным оборудованием», – заявил генеральный директор «Инфраструктурного развития» Сергей Грибков.

26 июля «парламент» оккупированного региона одобрил соглашение о реализации инвестиционного проекта между Москвой и Сухуми с целью возобновления работы Сухумского аэропорта. Сделка была ратифицирована 30 голосами за и 2 против, при этом личность инвестора сохранялась в тайне.

