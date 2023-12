Оккупированная Абхазия передала России дачу в Бичвинта

27 декабря на внеочередном заседании, состоявшемся в 6 часов утра, раньше объявленных ранее даты и времени, де-факто парламент оккупированной Абхазии утвердил соглашение о передаче России государственной дачи Бичвинта (Пицунда) в аренду на 49 лет (общая площадь комплекса 4000 кв/м). Абхазская оппозиция протестует против этого решения с 26 декабря.

Спикер де-факто парламента Лаша Ашуба заявил участникам акции, что соглашение ратифицировано с двумя изменениями: неверно указанные координаты, которые еще больше расширяли зону передаваемой площади, были исправлены российской стороной, а также в соглашение был внесен пункт о запрете передачи земли третьим лицам.

По словам Ашуба, для ратификации соглашения были внесены изменения в три соответствующих т.н. закона: «это – закон о международных договорах, Гражданский кодекс и специальный конституционный закон, который касается именно передачи государственной дачи, где указано, что в случае передачи объекта третьим лицам, соглашение расторгается и собственность возвращается Республике Абхазия». На внеочередном заседании, на котором присутствовало 28 «депутатов», 26 «депутатов» поддержали ратификацию соглашения.

Как сообщает абхазский Телеграм-канал «Нужная газета», протесты против ратификации соглашения начались 26 декабря. Представители оппозиции прибыли к «парламенту» в 5 часов утра, когда проходило внеочередное заседание. По данным «Нужной газеты», журналистов, в том числе Низфу Аршба, не пустили на заседание.

О решении провести внеочередное заседание 27 декабря вместо 28 декабря было объявлено вчера. Известные общественные деятели оккупированной Абхазии Лавен Микаа и Тенгиз Джопуа заявили российскому государственному информационному агентству ТАСС, что народ требует, чтобы законодатели учитывали мнение народа и что «председатель парламента» Ашуба должен встретиться с участниками протеста.

По информации ТПСС, здание «парламента» оккупированного региона окружено правоохранителями. «Генеральный прокурор» Адгур Агрба и «министр внутренних дел» Роберт Киут предупредили общественность, что «В случае возникновения угрозы безопасности гражданского населения, дестабилизации общественной обстановки в республике, правоохранительные органы… обязаны применить весь комплекс мер, вплоть до привлечения организаторов и участников массовых беспорядков к предусмотренной действующим законодательством ответственности».

Лидер оккупированной Абхазии Аслан Бжания подписал документ в 9 часов утра. По данным «Нужной газеты», несмотря на развитие событий, акция протеста продолжится и сегодня.

Впервые в 1995 году было решено, что госдача в Бичвинта будет передана России в долгосрочную аренду, но с тех пор никаких практических шагов предпринято не было. Россия активизировала усилия по доработке соглашения, и 19 января 2022 года появился новый текст соглашения о передаче земли сроком на 49 лет, который еще не ратифицирован. С тех пор этот вопрос стал темой интенсивного обсуждения в Абхазии, и общественное и официальное мнение по этому вопросу разделились. В мае этого года молодые активисты были задержаны во время акции протеста против передачи курорта.

Бывший глава оккупированного Гали Темур Надарая заявил на заседании Общественного совета при «Министерстве иностранных дел» оккупированной Абхазии в прошлом году, что «подобные чувствительные вопросы власть с обществом заранее не обсуждает. Широкий резонанс вызван именно этим, а не антироссийскими настроениями». Директор и журналист «Абаза ТВ» Руслан Хашиг заявил, что «никто не против передачи госдачи России, но необходимо сделать юридическую экспертизу этого документа». Главный дипломат оккупированного региона Инал Ардзинба пообещал провести встречу с «послом России в Абхазии» Михаилом Шургалиным для дальнейшего обсуждения вопроса.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)