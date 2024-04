Послы США, ЕС и Великобритании встретились с премьер-министром Грузии по проекту закона об «иноагентах»

Параллельно с обсуждением законопроекта об «иностранных агентах» в Юридическом комитете Парламента посол ЕС в Грузии Павел Херчински, посол Великобритании Марк Клейтон и посол США Робин Данниган встретились с премьер-министром Ираклием Кобахидзе в Канцелярии правительства.

По информации Администрации правительства, на встрече обсуждался проект закона «О прозрачности иностранного влияния». «Премьер-министр отметил, что закон полностью соответствует всем основным правовым принципам и служит единственной цели – ежегодному обнародованию финансов неправительственных организаций и соответствующих СМИ», – говорится в сообщении Администрации правительства.

Согласно той же информации, Ираклий Кобахидзе заявил, что «когда власть сама показывает пример прозрачности и все решения и нормативно-правовые акты правительства публикуются, непонятно, почему для неправительственных организаций неприемлемо соблюдение минимального стандарта прозрачности».

Послы покинули Канцелярию правительства без комментариев.

