Source: government of Georgia
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Послы США, ЕС и Великобритании встретились с премьер-министром Грузии по проекту закона об «иноагентах»

Civil.ge Send an email 15/04/2024 - 15:59
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Параллельно с обсуждением законопроекта об «иностранных агентах» в Юридическом комитете Парламента посол ЕС в Грузии Павел Херчински, посол Великобритании Марк Клейтон и посол США Робин Данниган встретились с премьер-министром Ираклием Кобахидзе в Канцелярии правительства.

По информации Администрации правительства, на встрече обсуждался проект закона «О прозрачности иностранного влияния». «Премьер-министр отметил, что закон полностью соответствует всем основным правовым принципам и служит единственной цели – ежегодному обнародованию финансов неправительственных организаций и соответствующих СМИ», – говорится в сообщении Администрации правительства.

Согласно той же информации, Ираклий Кобахидзе заявил, что «когда власть сама показывает пример прозрачности и все решения и нормативно-правовые акты правительства публикуются, непонятно, почему для неправительственных организаций неприемлемо соблюдение минимального стандарта прозрачности».

Послы покинули Канцелярию правительства без комментариев.

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Civil.ge Send an email 15/04/2024 - 15:59
1 1 minute read

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