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Джеймс О’Брайен: Новое законодательство «создает опасность отдаления Грузии от Европы»
Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен выразил обеспокоенность новыми законодательными инициативами в Парламенте Грузии и отметил, что они «грозят отдалением Грузии от Европы». Он подчеркнул, что «Соединенные Штаты всегда будут отстаивать права человека, включая свободу слова и мирных собраний для всех».
Этому объявлению предшествовало повторное инициирование парламентским большинством в Парламенте Грузии законопроекта об «иностранных агентах», а также инициирование поправок в Конституцию, направленных против ЛГБТ прав.
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