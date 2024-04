Джеймс О’Брайен: Новое законодательство «создает опасность отдаления Грузии от Европы»

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен выразил обеспокоенность новыми законодательными инициативами в Парламенте Грузии и отметил, что они «грозят отдалением Грузии от Европы». Он подчеркнул, что «Соединенные Штаты всегда будут отстаивать права человека, включая свободу слова и мирных собраний для всех».

Этому объявлению предшествовало повторное инициирование парламентским большинством в Парламенте Грузии законопроекта об «иностранных агентах», а также инициирование поправок в Конституцию, направленных против ЛГБТ прав.

