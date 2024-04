Хельсинкская комиссия: Закон об «иностранных агентах» — это самосаботаж статуса кандидата Грузии

Хельсинкская комиссия США 5 апреля выступила с заявлением в ответ на решение «Грузинской мечты» повторно инициировать законопроект об «иностранных агентах». В заявлении говорится, что повторное инициирование законопроекта является «преднамеренной атакой на хрупкую демократию Грузии, самосаботажем ее статуса кандидата и явным отказом от с трудом завоеванного евроатлантического выбора большинства грузинского народа».

Хельсинкская комиссия также заявляет, что «данный законопроект является копией российского законодательства и вдохновлен им. В заявлении также говорится, что «шокирует, но не удивляет, что «Грузинская мечта» вновь встала на этот путь, несмотря на оккупацию Россией 20% территории страны».

Комиссия призывает власти Грузии «отказаться от законопроекта и вернуться к своей прежней либерально-демократической траектории и евроатлантическому выбору своего народа».

Лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе 3 апреля выступил с заявлением о повторном инициировании законопроекта об «иностранных агентах». После массовых акций протеста 7-9 марта 2023 года Парламент провалил законопроект. По словам Мдинарадзе, содержание законопроекта остается прежним, меняется лишь его название. Соответственно, вместо термина «агент иностранного влияния» будет использоваться термин «организация, осуществляющая интересы иностранной силы». Это решение вызвало резкую критику со стороны гражданского общества, оппозиции и международных партнеров страны.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)