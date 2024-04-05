Мэтью Миллер: «Мы глубоко обеспокоены тем, что законопроект отдалит Грузию от европейского пути»

Пресс-спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер 5 апреля выразил «глубокую обеспокоенность» по поводу повторного инициирования «Грузинской мечтой» закона об «иностранных агентах».

«Мы глубоко обеспокоены тем, что повторно инициированный в Парламенте Грузии законопроект отдалит Грузию от европейского пути и нанесет вред организациям гражданского общества, которые улучшают жизнь граждан Грузии. Мы призываем правительство Грузии следовать своим стремлениям в ЕС», – заявил Мэтью Миллер.

We are deeply concerned that draft legislation introduced into Georgia’s parliament will derail Georgia from its European path and harm civil society organizations improving the lives of Georgian citizens. We urge the government of Georgia to advance its EU aspirations. — Matthew Miller (@StateDeptSpox) April 5, 2024

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