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Здание Госдепартамента США, Вашингтон, фото: Алекс Вонг
Новости

Мэтью Миллер: «Мы глубоко обеспокоены тем, что законопроект отдалит Грузию от европейского пути»

Civil.ge Send an email 05/04/2024 - 12:33
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Пресс-спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер 5 апреля выразил «глубокую обеспокоенность» по поводу повторного инициирования «Грузинской мечтой» закона об «иностранных агентах».

«Мы глубоко обеспокоены тем, что повторно инициированный в Парламенте Грузии законопроект отдалит Грузию от европейского пути и нанесет вред организациям гражданского общества, которые улучшают жизнь граждан Грузии. Мы призываем правительство Грузии следовать своим стремлениям в ЕС», – заявил Мэтью Миллер.

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Civil.ge Send an email 05/04/2024 - 12:33
19 Less than a minute

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