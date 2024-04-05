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Мэтью Миллер: «Мы глубоко обеспокоены тем, что законопроект отдалит Грузию от европейского пути»
Пресс-спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер 5 апреля выразил «глубокую обеспокоенность» по поводу повторного инициирования «Грузинской мечтой» закона об «иностранных агентах».
«Мы глубоко обеспокоены тем, что повторно инициированный в Парламенте Грузии законопроект отдалит Грузию от европейского пути и нанесет вред организациям гражданского общества, которые улучшают жизнь граждан Грузии. Мы призываем правительство Грузии следовать своим стремлениям в ЕС», – заявил Мэтью Миллер.
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