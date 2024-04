Заявление Джима Риша и Джин Шахин по поводу повторного инициирования закона об «иноагентах»

Американские сенаторы Джим Риш и Джин Шахин, 3 апреля, после повторного инициирования «Грузинской мечтой» законопроекта об «иностранных агентах», выступили с заявлением, согласно которому «этот законопроект не только направит политический процесс в неверное направление, но и наносит вред трансатлантической интеграции Грузии и ее будущему в ЕС».

В заявлении говорится: «невероятно печально видеть, что власть Грузии возвращает обратно закон об иностранных агентах. Все это еще больше разделяет страну». Сенаторы отметили, что закон аналогичен тем, которые используются Россией для ограничения гражданского общества и подавления политической оппозиции.

Сенаторы США также заявили, что «народ Грузии отверг этот законопроект массовыми акциями протеста в марте 2023 года». В заявлении также говорится, что предстоящие в октябре выборы станут «решающим индикатором демократического будущего Грузии». Сенаторы призывают Парламент Грузии не принимать инициированный законопроект.

