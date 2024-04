Мэтью Миллер: В случае принятия российского закона «следите» за возможными действиями

Пресс-спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер на брифинге 8 апреля в очередной раз отреагировал на повторное инициирование «Грузинской мечтой» законопроекта об «иностранных агентах» и заявил, что США обеспокоены инициированием этого законопроекта и «относительно того, что мы будем делать в случае его продвижения, следите за нами».

Отвечая на вопрос о политике США в отношении повторного инициирования законопроекта, пресс-спикер заявил: «мы глубоко обеспокоены тем, что, если этот законопроект будет принят, он нанесет ущерб организациям гражданского общества, которые работают над улучшением жизни граждан Грузии».

Мэтью Миллер также отметил, что законопроект об «иностранных агентах» «вынудит Грузию свернуть с европейского пути и помешает независимым СМИ, которые работают над предоставлением качественной информации гражданам Грузии».

«На данный момент это все еще законопроект. Он еще не стал законом. Поэтому я не хочу обсуждать сегодня потенциальные последствия или потенциальные шаги, которые мы можем предпринять», — добавил Мэтью Миллер.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)