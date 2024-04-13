Акция протеста против закона об «иностранных агентах» перед зданием Парламента, Тбилиси, 8 марта, 2023 г. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
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Люди с ограниченными возможностями призывают Парламент не принимать законопроект об «иноагентах»

Civil.ge Send an email 13/04/2024 - 22:11
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Более 100 лиц с ограниченными возможностями и организаций, защищающих их права, из разных регионов Грузии призвали Парламент страны не принимать «антигосударственный, антиевропейский и пророссийский закон».

В опубликованном ими заявлении говорится, что лица с ограниченными возможностями и их представители «категорически против» инициированного в Парламенте Грузии законопроекта о прозрачности иностранного влияния. По их мнению, в случае принятия законопроекта под угрозой окажутся не только неправительственные организации, СМИ и гражданское общество, но и все население Грузии, включая лиц с ограниченными возможностями. В заявлении отмечается, что, хотя Грузия и ратифицировала Конвенцию ООН о правах лиц с ограниченными возможностями, государство не обеспечивает гражданское и политическое участие людей с ограниченными возможностями.

В заявлении подчеркивается, что люди с ограниченными возможностями имеют тесную связь с гражданским обществом, которое пользуется поддержкой международных доноров, и именно благодаря неправительственным организациям люди с ограниченными возможностями трудоустроены и им доступны необходимые услуги.

Благодаря международной поддержке Грузия ратифицировала Конвенцию ООН о защите прав людей с ограниченными возможностями, создала консультативные механизмы для людей с ограниченными возможностями, чтобы они могли внести свой вклад в принятие государственных решений совместно с различными государственными ведомствами, внедрила инклюзивное образование в систему публичных школ, и создала бесплатные образовательные программы для людей с ограниченными возможностями, – говорится в заявлении.

«Если закон о прозрачности иностранного влияния будет принят, мы лишимся жизненно важных услуг по оказанию помощи, возникнут трудности с полной и успешной интеграцией в общество и участием в политической жизни, нашей автономии и независимой жизни будет положен конец и ухудшится ситуация с правами человека», — говорится в заявлении. Призывая законодателей воздержаться от поддержки этого «вредного законопроекта», люди с ограниченными возможностями подчеркивают, что закон поставит под угрозу европейские устремления Грузии.

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Civil.ge Send an email 13/04/2024 - 22:11
0 1 minute read

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