«Грузинская мечта» инициирует анти-ЛГБТ поправки в Конституцию

Лидер парламентского большинства «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе 25 марта выступил с заявлением об инициировании конституционных поправок. По его словам, в поправках четко прописаны «гарантии защиты семейных ценностей и несовершеннолетних».

Конституционный закон является неотъемлемой частью Конституции Грузии, хотя непосредственно в тексте Конституции он не отражен. Для принятия такого закона необходимо три четверти голосов депутатов (113 голосов).

Мамука Мдинарадзе рассказал о статьях законопроекта на брифинге в офисе «Грузинской мечты»:

По законодательству могут регулироваться только такие отношения, подобные браку, которые предусматривают союз одного генетического мужчины и одной генетической женщины, достигших 18-летнего возраста. Усыновление или попечительство над несовершеннолетним допускается только состоящими в браке супругами или гетеросексуальным лицом в соответствии с Конституцией и законодательством Грузии. Запрещается любое медицинское вмешательство, связанное с изменением пола человека. В документе, выданном государством или органом местного самоуправления, указывается только женский или мужской пол, соответствующий генетическим данным лица. Любое решение органа публичной власти или частного лица, прямо или косвенно ограничивающее использование понятий, определяемых полом, является недействительным. Запрещаются собрания, направленные на популяризацию однополых семейных или интимных отношений, инцеста, усыновления или опеки над несовершеннолетним однополой парой или негетеросексуальным лицом, медицинского вмешательства, связанного со сменой пола, либо неиспользования понятий, определенных по половому признаку. Запрещается распространение произведения, программы или иного материала такого содержания, которое направлено на популяризацию однополых семейных или интимных отношений, инцеста, усыновления или опеки над несовершеннолетним однополой парой или негетеросексуальным лицом, медицинского вмешательства, связанное со сменой пола или неиспользования понятий, определенных половым признаком. Запрещается предоставление в образовательном процессе в публичном или частном образовательном учреждении информации, направленной на пропаганду однополых семейных или интимных отношений, инцеста, усыновления или опеки над несовершеннолетним однополой парой или негетеросексуальным лицом, медицинского вмешательства, связанное с изменением пола, или неиспользования понятий, определенных половым признаком.

По словам Мдинарадзе, после принятия конституционного закона Парламент проголосует за внесение изменений в 30-ю статью Конституции Грузии, которая рассматривает семью как союз мужчины и женщины. «В эту статью будет добавлен третий абзац следующего содержания: «Защита семейных ценностей и несовершеннолетних обеспечивается конституционным законом Грузии», – сказал он.

За несколько недель до объявления об инициировании внесения поправок в Конституцию Мдинарадзе заявил, что правящее большинство планирует подготовить соответствующий законопроект. В ответ на критику, что такой закон будет равносилен нарушению Конституции, правящее большинство заявило, что не будет разрабатывать антиконституционный закон, а вместо этого сегодня объявило о планах изменить саму Конституцию.

