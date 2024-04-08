Акция в поддержку Лазаре Григориадиси у здания Администрации правительства, 1 апреля, 2023 года. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
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Суд завершил рассмотрение дела Лазаре Григориадиси

Civil.ge Send an email 08/04/2024 - 22:15
19 1 minute read

В Тбилисском городском суде 8 апреля завершилось рассмотрение дела Лазаре Григориадиси. Судья Звиад Шарадзе отбыл на совещание и пообещал огласить приговор «в разумные сроки». 23-летнего Григориадиса обвиняют в поджоге полицейской машины и бросании т.н. «коктейля Молотова» во время акций протеста 7-9 марта 2023 года. Григориадиси участвовал в судебном заседании удаленно.

Одновременно с судебным заседанием члены семьи и сторонники Григориадиси собрались у здания Парламента и Тбилисского городского суда. Семья Григориадиси ожидает вынесения ему обвинительного приговора и планирует обратиться к президенту с просьбой о помиловании.

28 марта Тбилисский городской суд в очередной раз отложил рассмотрение дела Лазаре Григориадиси, назвав причиной отсутствие подсудимого на заседании, после того как последний выразил желание участвовать в судебном заседании дистанционно.

Лазаре Григориадиси был задержан 29 марта 2023 года, после массовых акций протеста против закона об «иностранных агентах» 7-9 марта того же года. Его задержали по обвинению в забрасывании полицейских камнями и коктейлями Молотова. 31 марта суд назначил Лазаре Григориадиси предварительное заключение.

Его арест был встречен сопротивлением и мирными протестами, поскольку был расценен как возмездие системы против молодежи и гражданских активистов, участвовавших в мартовских протестах. Его адвокаты и правозащитники утверждают, что Григориадиси невиновен, хотя правящая партия из-за его внешности заклеймила его «сатанистом» и «затерявшимся в ориентации» молодым человеком.

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Civil.ge Send an email 08/04/2024 - 22:15
19 1 minute read

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