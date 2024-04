НПО осуждают затягивание суда над Лазаре Григориадиси

Около двадцати местных неправительственных организаций отреагировали на перенос суда над Лазаре Григориадиси 1 апреля совместным заявлением, согласно которому рассмотрение уголовного дела против него было «беспочвенно и неразумно» затянуто. По мнению неправительственных организаций, растет подозрение, что «Лазаре Григориадиси не получит справедливого правосудия в руках кланового суда, тесно связанного с политическим руководством».

28 марта Тбилисский городской суд в очередной раз отложил рассмотрение дела Лазаре Григориадиси, назвав причиной отсутствие подсудимого на заседании, после того как последний выразил желание участвовать в судебном заседании дистанционно. В результате 23-летний Григориадиси, которого обвиняют в поджоге полицейской машины и бросании т.н. «коктейля Молотова» во время протестов 7-9 марта 2023 года, остаются под стражей.

НПО заявили, что судья Звиад Шарадзе объяснил перенос слушаний тем, что Лазаре Григориадиси «не представил причин» для неявки в суд. По заявлению организаций, Григориадиси имел право присоединиться к заседанию дистанционно, для чего не требуется объяснения причин. «Таким образом, судья грубо нарушил требования Уголовно-процессуального закона, когда потребовал от Лазаре Григориадиси того, чего он не обязан делать по закону», – говорится в совместном заявлении.

«Кстати, даже если назвать причину было бы обязательным, Лазаре Григориадиси назвал такую ​​причину – он сказал, что из-за стресса сложно находиться в переполненном зале. Однако судья полностью проигнорировала эту причину», – отметили в организации.

В заявлении также говорится, что нарушение процессуальных прав Лазаре Григориадиси примет более серьезный характер, если судья выполнит свое обещание и сочтет просьбу Лазаре Григориадиси присутствовать на следующем судебном заседании дистанционно как неявку на заседание.

Неправительственные организации заявляют, что права Лазаре Григориадиси были нарушены с самого начала и что «политический заказ в этом случае, похоже, заключается в том, что Лазаре Григориадиси должен быть наказан как пример, чтобы вселить в общество, особенно в его молодой части, страх и ожидания того, что участие в протестах любого из них может может обойтись им дорого».

Лазаре Григориадиси был задержан 29 марта 2023 года после массовых акций протеста 7-9 марта в Тбилиси, на которых участники протестовали против принятия закона об «иноагентах». Его задержали по обвинению в забрасывании полицейских камнями и «коктейлями Молотова». 31 марта суд избрал в качестве меры пресечения для Лазаре Григориадиси предварительное заключение.

Его задержание вызвало сопротивление и мирные протесты, поскольку арест расценили как возмездие системы против молодежи и гражданских активистов, участвовавших в мартовских протестах. Его адвокаты и правозащитники утверждают, что Григориадиси невиновен, но правящая партия из-за его внешности заклеймила его «сатанистом» и молодым человеком «затерянным в ориентации».

