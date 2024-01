Судебный процесс Лазаре Григориадиси отложен, а защита обвиняет суд в умышленном затягивании процесса

Тбилисский городской суд 15 января отложил рассмотрение дела Лазаре Григориадиси. В результате 22-летний Григориадиси, которого задержали после протестов 7-9 марта 2023 г. по обвинению в поджоге полицейской машины и использовании т.н. «коктейля Молотова», остается под стражей.

Следующее заседание суда было назначено на 26 февраля, и в этот день будет оглашен окончательный приговор. Адвокаты и члены семьи Григориадиси обвиняют суд в намеренном затягивании процесса. По их словам, у суда нет доказательств для его осуждения, однако из-за недоверия к судебной системе они ожидают обвинительного приговора. При этом защита намерена обратиться к президенту с просьбой о помиловании. По словам матери Григориадиси, это единственный рычаг, который у них есть. Адвокат Григориадиси Лика Битадзе подтвердила, что на второй день после оглашения приговора сторона защиты обратится к президенту с просьбой о помиловании Лазаре Григориадиси.

Лазаре Григориадиси был задержан 29 марта 2023 г., после массовых протестов против закона об иностранных агентах, которые проходили 7-9 марта в Тбилиси. Его задержали по обвинению в забрасывании полицейских камнями и коктейлями Молотова. 31 марта суд назначил Лазаре Григориадиси предварительное заключение.

За его арестом последовали противостояние и мирный протест поскольку задержание было расценено, как возмездие системы против молодежи и гражданских активистов, участвовавших в мартовских протестах. Его адвокаты и правозащитники утверждают, что Григориадиси невиновен, хотя правящая партия из-за его внешности заклеймила его «сатанистом» и «затерявшимся в ориентации» молодым человеком.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)