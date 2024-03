Мать Лазаре Григориадиси говорит, что ей отказывают в доступе к находящемуся в заключении сыну

Тамта Каландадзе, мать 22-летнего Лазаре Григориадиси, задержанного по обвинению поджоге и бросании т.н. «коктейлей Молотова» в полицейскую машину после акций протестов 7-9 марта 2023 года, заявляет, что ей не разрешают навещать находящегося в тюремном заключении сына.

По ек словам, несмотря на то, что Лазаре имеет право осуществлять звонок, последние два месяца ей не удается навестить его в тюрьме. Тамта Каландадзе говорит, что Лазаре просил визит в феврале, но ему ответили, что «нет мест». Лазаре снова попытался забронировать еще один визит на 24 марта, но его семье сказали, что, поскольку 24 марта – воскресенье, посещение в этот день невозможно.

Тем временем судебный процесс над Григориадиси несколько раз откладывался. Последнее слушание было назначено на 26 февраля, когда должен был быть оглашен окончательный вердикт. Однако рассмотрение дела было отложено из-за того, что судья находился в отпуске. Судебное заседание теперь назначено на 28 марта.

«Я думаю, что это искусственно созданный барьер», – сказала мать Григориадиси телекомпании «Формула», – «Мы столько месяцев слышим уже этот абсурд».

Лазаре Григориадиси был задержан 29 марта 2023 года после массовых акций протеста 7-9 марта в Тбилиси, на которых участники протестовали против принятия закона об «иноагентах». Его задержали по обвинению в забрасывании полицейских камнями и «коктейлями Молотова». 31 марта суд избрал в качестве меры пресечения для Лазаре Григориадиси предварительное заключение.

Его задержание вызвало сопротивление и мирные протесты, поскольку арест расценили как возмездие системы против молодежи и гражданских активистов, участвовавших в мартовских протестах. Его адвокаты и правозащитники утверждают, что Григориадиси невиновен, но правящая партия из-за его внешности заклеймила его «сатанистом» и молодым человеком «затерянным в ориентации».

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)