Тбилисский городской суд признал Лазаре Григориадиси виновным в нанесении ранения своему отцу Беке Григориадиси и приговорил его к 1 году и 6 месяцам лишения свободы. Инцидент произошел в 2021 году, в ходе которого Лазаре Григориадиси ранил своего отца холодным оружием, ножом в область бедра и разбил заднее лобовое стекло его автомобиля.

По решению судьи Нино Начкебия обвинение, предъявленное Григориадиси по статье 11 прима 120 УК Грузии, которая касается умышленного причинения легкого вреда здоровью, переквалифицировано в часть 2 статьи 126 прима, которая касается насилия, совершенного в отношении члена семьи. Григориадиси признали виновным по обвинению, предъявленному по части первой статьи 187, предполагающей повреждение автомобиля, принадлежавшего отцу Григориадиси.

Хотя Лазаре Григориадиси признает обвинения, его отец не выразил претензии за инцидент. На суде Бека Григориадиси из зала суда заявил, что была очень пьян и «ребенок здесь ни при чем». Судья выдворила Беку Григориадиси из зала суда за нарушение порядка.

Лазаре Григориадиси был задержан 29 марта этого года после протестов против закона об «иностранных агентах», прошедших в Тбилиси 7-9 марта. Его обвиняли в бросании камней и т.н. «коктейлей Молотова» в полицейских. 31 марта суд назначил ему предварительное заключение в виде меры пресечения.

