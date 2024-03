Суд над Лазаре Григориадиси снова отложен

Тбилисский городской суд 28 марта в очередной раз отложил рассмотрение дела Лазаре Григориадиси, назвав причиной отсутствие подсудимого на заседании, после того как последний выразил желание участвовать в судебном заседании дистанционно. В результате 23-летний Григориадиси, которого обвиняют в поджоге полицейского автомобиля и бросании т.н. «коктейля Молотова» во время акций протеста 7-9 марта 2023 года, остается под стражей.

Следующее заседание, на котором должен быть оглашен окончательный вердикт, было назначено на 8 апреля.

Мать Лазаре Григориадиси Тамта Каландадзе пояснила, почему ее сын захотел участвовать в судебном заседании дистанционно: «Лазаре сказал мне, что он напрягается, когда видит много людей, а когда он хочет высказать свое мнение, мысли теряются, поэтому он решил, и я думаю, он имел право подключиться онлайн, но наш судья решил так, как он хотел».

Адвокаты Григориадиси также отметили, что обвиняемый имеет право участвовать в процессе дистанционно и что физическое присутствие обвиняемого в зале суда не является необходимым для вынесения приговора.

Между тем судья Звиад Шарадзе заявил, что обвиняемый должен был явиться в зал суда. «Обвиняемый явится по данному делу, в противном случае будет считаться, что налицо уклонение от заседания», – сказал Шарадзе.

Адвокаты и члены семьи Григориадиси утверждают, что суд намеренно затягивает процесс. Хотя они считают, что доказательств для его осуждения недостаточно, они выражают скептицизм в отношении судебной системы и утверждают, что дело политически мотивировано. В результате они ожидают неблагоприятного вердикта. В случае возникновения такой ситуации сторона защиты намерена обратиться к президенту Саломе Зурабишвили с просьбой о помиловании и не исключает направления дела в Европейский суд по правам человека.

Лазаре Григориадиси был задержан правоохранителями 29 марта 2023 года, после массовых акций протеста 7-9 марта того же года в Тбилиси, где участники протестовали против закона «об иностранных агентах». Его арестовали по обвинению в забрасывании полицейских камнями и коктейлями Молотова. 31 марта суд избрал для Лазаре Григориадиси предварительное заключение в виде меры пресечения.

За его арестом последовало сопротивление и мирные протесты, поскольку арест расценивался как возмездие системы против молодежи и гражданских активистов, участвовавших в мартовских протестах. Его адвокаты и правозащитники утверждают, что Григориадиси невиновен, но правящая партия из-за его внешности заклеймила его «сатанистом» и «потерявшимся в ориентации» молодым человеком.

