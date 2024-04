Независимые СМИ осуждают повторное инициирование законопроекта об «иноагентах»

Независимые СМИ Грузии опубликовали 8 апреля заявление, осуждающее решение правящей партии вновь инициировать «российский закон» об «иностранных агентах». СМИ обещают усилить сопротивление, чтобы вместе с международными партнерами превратить Грузию в подлинно европейскую демократию.

СМИ заявляют, что законопроект является очередной попыткой «Грузинской мечты» «отнять голос граждан, уничтожить независимые СМИ, гражданское общество, заставить замолчать и исключить наиболее активную часть общества из общественных процессов». В заявлении говорится, что, вернув российский закон, власть Грузии «еще раз продемонстрировала свой насильственный характер. Учителем «Грузинской мечты» является российская власть, аналогично которой хочет управлять страной путем подчинения и контроля, подавления и изгнания, лжи и демагогии.

Представители СМИ подчеркивают, что «с этим законом мы стремительно переходим от смешанной системы управления к прочно утвердившемуся авторитаризму, в страну Российского покрова, где… самое ценное качество – подчинение». По заявлению СМИ, они не хотят жить в такой стране и не позволят правительству «Грузинской мечты», лишить Грузию реального шанса на возвращение в европейскую семью.

«На протяжении многих лет «Грузинская мечта» не прекращает борьбу с различными и критическими мнениями, которые часто звучат на наших веб-страницах и в эфирах. Из-за этого независимые СМИ вместе с организациями гражданского общества стали основной мишенью власти.

На протяжении многих лет ненависть к журналистам льется с самых высоких трибун. Чиновники самых высоких должностей демонизируют журналистов теориями заговора, дезинформацией и надуманными историями. Власть Грузии систематически и в форме кампании притесняет и преследует журналистов, не позволяет им работать, оскорбляет их словесно и физически», – говорится в заявлении.

СМИ утверждают, что не перестанут бороться за идеалы. «В этой борьбе рядом с нами друзья и стратегические партнеры нашей страны, которые не менее нас радуются каждому нашему достижению, каждой победе, каждому шагу вперед».

«Грузинские независимые СМИ всегда ощущали поддержку международных партнеров, вклад которых во все важные реформы, реализуемые в Грузии, неоценим. С того дня, как Грузия провозгласила свою независимость, наши международные партнеры являются единственными гарантами нашей безопасности и независимости», – говорится в заявлении.

По заявлению СМИ, международные партнеры в очередной раз четко выразили свое резко негативное мнение по поводу этой «вредоносной инициативы» властей «Грузинской мечты» и призвали власти Грузии отозвать ее. Они отмечают, что не позволят правящей партии принять российский закон, чтобы «возвести глухую стену между Грузией и ее истинными друзьями».

«Мы усилим сопротивление, защитим свои права, права наших граждан и право нашей страны действовать согласно своему цивилизационному выбору. Вместе с международными партнерами мы превратим Грузию в подлинно европейскую демократию», – говорится в заявлении.

Заявление подписали: Хартия журналистской этики Грузии, Студия Монитори, Радио Марнеули, Новости Грузии/Мтис амбеби, Кутаисипости, Медиа Квемо Картли QvemoQartli.ge, Публика, Объединение журналистов-расследователей «Аи, Факти», Алик Медиа Джорджиа, Новости Гуриа, Нетгазети, Батуми, Студио рек, ufleba.ge, Врата Юга – sknews.ge, On.ge, Медиа Априли, Кахетис хма – Knews.ge, Psnews.ge, Чеми Харагаули, Newpress.ge, Радио «Атинати», Индиго, Джемньюс, ТОК ТВ, Агрогаремо ТВ, Qartli.ge, Медиачеккер, OC Media, Телекомпания Боржоми, Проект 64.

Лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе 3 апреля выступил с заявлением о повторном инициировании законопроекта об «иностранных агентах». В прошлом году после массовых демонстраций 7-9 марта года Парламент отклонил тот же законопроект. По словам Мдинарадзе, содержание законопроекта остается прежним, меняется лишь его название. Соответственно, вместо термина «агент иностранного влияния» будет использоваться термин «организация, проводящая интересы иностранной силы». Это решение вызвало резкую критику со стороны местного гражданского общества и оппозиции, а также международных партнеров.

