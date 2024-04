Председатели комитетов по международным отношениям 12 европейских стран: законопроект об «иноагентах» – «враждебный шаг»

Председатели комитетов по международным отношениям парламентов двенадцати европейских государств 5 апреля опубликовали совместное заявление, в котором выражают «глубокую обеспокоенность» по поводу повторного инициирования законопроекта об «иностранных агентах», т.н. российского закона. Они заявили, что это «враждебный шаг против европейских устремлений грузинского народа и его будущего» и призвали власти Грузии снять его с парламентской повестки дня.

Председатели заявили, что цель законопроекта – «стигматизировать и ослабить активное проевропейское гражданское общество и неправительственный сектор Грузии». По их мнению, это «подрывает с таким трудом заработанную Грузией европейскую перспективу и статус кандидата», поскольку создание благоприятной среды для независимых ассоциаций и СМИ «является основой демократии и имеет решающее значение для успеха европейской интеграции Грузии».

Председатели подчеркивают, что статус страны-кандидата в члены ЕС Грузии был предоставлен при условии, что она выполнит 12 шагов, определенных Еврокомиссией. По их словам, пока реализовано только три шага. Они также напоминают властям Грузии, что оставшиеся условия включают свободу гражданского общества и борьбу с дезинформацией о ЕС и его ценностях.

Председатели «призывают правящую партию «Грузинская мечта» снять законопроект с парламентских обсуждений» и еще раз выражают поддержку стремлениям Грузии в Евросоюз. В заявлении говорится: «надеемся, что Грузия будет соблюдать свои обязательства по содействию демократии, верховенству закона и правам человека», и «мы также искренне надеемся, что правительство Грузии еще раз продемонстрирует зрелость и решимость к интеграции в европейские и евроатлантические институты, руководствуясь при этом ценностями западной либеральной демократии. На карту поставлено будущее грузинского народа».

Совместное заявление подписали председатели комитетов по международным отношениям парламентов Чехии, Дании, Эстонии, Франции, Германии, Ирландии, Италии, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши и Великобритании.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)