Депутаты Европарламента призывают Еврокомиссию проконтролировать соответствие решений «Грузинской мечты» статусу кандидата в члены ЕС

Члены Европарламента от разных политических групп опубликовали 5 апреля совместное заявление, в котором выражают сожаление по поводу повторного инициирования правящей партией закона об «иностранных агентах», против которого в прошлом году «категорически выступало грузинское общество». «Мы также призываем Еврокомиссию проконтролировать, соответствуют ли такие решения властей Грузии статусу страны-кандидата, и своевременно подготовить оценку». Депутаты Европарламента также заявляют, что «в случае регрессивного процесса вступления Грузии в Евросоюз Еврокомиссия может вернуться к исходным позициям процесса расширения».

В заявлении подчеркивается, что закон об «иностранных агентах» несовместим с ценностями Евросоюза и демократическими ценностями и противоречит амбициям Грузии по вступлению в Евросоюз.

В заявлении говорится, что статус кандидата в члены ЕС был предоставлен Грузии в прошлом году при условии, что она предпримет соответствующие шаги, и подчеркивается, что законопроект нарушает как минимум два из этих шагов: Шаг 9, который требует вовлечения гражданского общества в законодательный процесс и процесс разработки политики, а также Шаг 1, который касается борьбы с дезинформацией о ЕС и его ценностях.

По словам депутатов Европарламента, ЕС оказывает значительную помощь Грузии, чтобы помочь стране реализовать проевропейские реформы и улучшить жизнь грузинского народа, поддержать бизнес, содействовать экономическому развитию и строительству инфраструктуры. Депутаты Европарламента заявляют, что указанный законопроект «заклеймит представителей грузинского гражданского общества «иностранными агентами» и «врагами государства», если они получат такое же финансирование от Евросоюза, какое получает правительство Грузии за подобную деятельность».

Депутаты Европарламента призывают руководство Грузии выполнить взятое в прошлом году обязательство и не вводить закон об «иностранных агентах», а «вместо этого инвестировать в инклюзивные отношения с грузинским гражданским обществом, которое сыграло важную роль в мониторинге и поддержке реализация реформ, которые влечет за собой интеграция Грузии в ЕС».

Члены Европарламента подчеркивают, что «Грузия принадлежит Евросоюзу, а этого можно достичь только путем уважения ценностей и демократических принципов Евросоюза, в том числе путем обеспечения активного гражданского общества».

Наряду с другими заявление подписали депутаты Европарламента Пятрас Аустревичюс, Мириам Лексман, Свен Миксер, Виола фон Крамон-Таубадель, Анна Фотыга, Андрюс Кубилюс, Карин Карлсбро, Франсуа Тьоле, Анна Джулия Донати и другие.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)