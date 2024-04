Германия: законопроект об «иностранном влиянии» угрожает членству в ЕС

МИД Германии выразил «сожаление» по поводу повторного инициирования закона об «иностранных агентах» в Грузии, – сообщает Deutsche Welle. Издание отмечает со ссылкой на представителя Министерства иностранных дел Себастьяна Фишера, что «свобода прессы и СМИ… является основой любой демократии и важной предпосылкой для вступления в ЕС». Пресс-спикер также заявил, что этот факт известен грузинским коллегам. По его словам, потеряет ли Грузия свои шансы на вступление в результате принятия этого закона, будет решаться путем консультаций с другими членами ЕС.

По сообщению Deutsche Welle, Кристиан Хоффманн, первый заместитель пресс-спикера федерального правительства и заместитель руководителя пресс-службы федерального правительства, заявил, что правительство Германии очень сожалеет о том, что власти Грузии решили вновь инициировать этот спорный законопроект. По его словам, правительство обещало безоговорочно снять этот законопроект с повестки дня.

