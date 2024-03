Из заключения освобождены два гражданина Грузии, незаконно задержанные российскими оккупационными силами

Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) сообщила 14 марта, что Георгий Меладзе и Дито Коринтели, которых незаконно задержали российские оккупационные силы на окупированной недалеко от села Адзви Горийского муниципалитета, освобождены и находятся на территории, контролируемой центральными властями Грузии.

«КГБ» оккупированного Цхинвальского региона 8 декабря 2023 года сообщил, что 24 ноября 2023 года против Георгия Меладзе и Дито Коринтели было возбуждено «уголовное производство» «в связи с умышленным и незаконным пересечением государственной границы». Всего были задержаны трое граждан Грузии, один из них был освобожден в декабре 2023 года.

В Службе государственной безопасности Грузии заявили, что вопрос был поднят центральным правительством Грузии в рамках форматов Женевских международных дискуссий и Механизма предотвращения и реагирования на инциденты (МПРИ).

По той же информации, для немедленного освобождения Георгия Меладзе и Дито Коринтели активно использовался механизм «горячей линии» и все другие инструменты, находящиеся в распоряжении центрального правительства.

«Ответственность за все деструктивные действия, осуществленные в оккупированных регионах Грузии и вдоль линии оккупации, лежит на оккупирующей силе. Центральное правительство вместе с международными партнерами продолжит активную работу по освобождению всех граждан Грузии, находящихся в незаконном заключении на оккупированных территориях», – заявили в СГБ Грузии.

