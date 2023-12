Двух граждан Грузии будут судить в оккупированном Цхинвали

Less than a minute

«Комитет госбезопасности» оккупированного Цхинвальского региона 8 декабря сообщил, что 24 ноября 2023 года в отношении двух граждан Грузии, Георгия Меладзе и Дито Коринтели, жителей села Адзви Горийского муниципалитета, возбуждено «уголовное производство» из-за за «умышленное» и «незаконное пересечение государственной границы».

Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) сообщила 25 ноября, что российские оккупационные силы незаконно задержали троих граждан Грузии на оккупированной территории возле села Адзви Горийского муниципалитета.

Позже, 5 декабря, СГБ Грузии сообщила, что один гражданин Грузии, незаконно задержанный возле села Адзви, освобожден. До сегодняшнего дня судьба двух других граждан была неизвестна.

