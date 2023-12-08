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Российские оккупационные силы приступают к возведению колючей проволоки у Цхинвальского региона. Фото: smr.gov.ge
Новости

Двух граждан Грузии будут судить в оккупированном Цхинвали

Civil.ge Send an email 08/12/2023 - 23:12
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«Комитет госбезопасности» оккупированного Цхинвальского региона 8 декабря сообщил, что 24 ноября 2023 года в отношении двух граждан Грузии, Георгия Меладзе и Дито Коринтели, жителей села Адзви Горийского муниципалитета, возбуждено «уголовное производство» из-за за «умышленное» и «незаконное пересечение государственной границы».

Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) сообщила 25 ноября, что российские оккупационные силы незаконно задержали троих граждан Грузии на оккупированной территории возле села Адзви Горийского муниципалитета.

Позже, 5 декабря, СГБ Грузии сообщила, что один гражданин Грузии, незаконно задержанный возле села Адзви, освобожден. До сегодняшнего дня судьба двух других граждан была неизвестна.

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Civil.ge Send an email 08/12/2023 - 23:12
5 Less than a minute

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