Из заключения освобожден гражданин Грузии, которого незаконно задержали российские оккупационные силы
Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) сообщила 5 декабря, что Хвича Коринтели, которого незаконно задержали российские оккупационные силы на оккупированной территории возле села Адзви Горийского муниципалитета, освобожден из заключения и находится на территории, контролируемой центральными властями Грузии.
По информации СГБ, для немедленного освобождения Коринтели из незаконного заключения активно использовались как механизм «горячей линии», так и все другие инструменты, находящиеся в распоряжении центральной власти.
«Центральная власть вместе с международными партнерами продолжает активно работать над освобождением всех граждан Грузии, незаконно удерживаемых на оккупированных территориях», – говорится в заявлении СГБ, – «Ответственность за все деструктивные действия в оккупированных регионах Грузии и вдоль линии оккупации лежит на оккупирующей силе».
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