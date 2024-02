Абхазия чувствует удушающую хватку России

Конец 2023 и начало 2024 года ознаменовались для Абхазии множеством кризисов, вызвавших возмущение и недовольство населения. Эти события прямо или косвенно связаны с Россией и отражают ужесточение ее контроля над оккупированным регионом. Чтобы получить более полную картину, мы подробно рассмотрели события, которые определяли жизнь в Абхазии в последние месяцы.

Проблемы на пунктах пропуска

На абхазском участке грузино-российской границы российские сотрудники ФСБ задерживают и допрашивают путешественников, пересекающих границу с Россией и обратно в оккупированный регион. Это вызвало возмущение среди местного населения, особенно после того, как были задержаны несколько известных местных журналистов и общественных деятелей, известных критикой в адрес местных де-факто властей.

“Дружеские беседы” могут длиться до нескольких часов. Российские пограничники задают вопросы об отношении к России, о событиях в Абхазии, в том числе о передаче резиденции в Бичвинтe (Пицундe) в собственность России, а также о том, как задержанные относятся к Аслану Бжания (“президент”) и Иналу Ардзинба (“министр иностранных дел”). Местные оппозиционеры заявили, что кампания по давлению на местное население организована де-факто руководством Абхазии. Опрошенные предполагают, что существуют определенные “черные списки” лиц, которые де-факто власти Абхазии предоставляют сотрудникам ФСБ.

Передача резиденции в Бичвинтe в собственность России

27 декабря так называемый парламент Абхазии проголосовал за передачу государственного имущества в Бичвинтe (Пицундe) в собственность России. Де-факто власти перенесли ратификацию “соглашения” на более ранний срок, чем планировалось, и собрались ночью, чтобы избежать массовых протестов на улицах. Этот шаг вызвал много споров и протестов в абхазском обществе, которое заявило, что oн является посягательством на “суверенитет” Абхазии. Критике подвергся и де-факто лидер Бжания, который был главным сторонником сделки.

Согласно новому договору, подписанному в январе 2022 года, “Пицундский объект” безвозмездно передается в собственность Российской Федерации, а земельный участок площадью более 180 гектаров и участок акватории – в аренду на 49 лет с оплатой 1 рубль в год за каждый участок. Москва имеет право вести капитальное строительство на арендованной земле и использовать объекты “для проведения государственных мероприятий с участием лиц, подлежащих государственной охране и отдыху”.

Закон о апартаментах

Несмотря на то, что до сих пор россияне не имели права покупать жилье, квартиры в Абхазии они все-таки приобретают – нелегально, через различные серые схемы. В случае принятия “закона о квартирах” этот процесс упростится. В преимущественно сельской Абхазии, согласно так называемому “закону”, “апартаменты” (по сути, обычные квартиры) будут считаться не жилой, а коммерческой недвижимостью и, соответственно, будут подлежать продаже.

Последнее время закон получает новый импульс, при поддержке де-факто лидера региона, Аслана Бжания. Де-факто власти пытались соблазнить местное население, обещая, что это позволит Абхазии привлечь значительные инвестиции в местную экономику, создать новые рабочие места и значительно увеличить доходы бюджета.

Противники утверждают, что существуют лазейки для владельцев квартир получить абхазский паспорт, если они останутся постоянно в оккупированном регионе, что может нарушить демографический баланс. Среди опасений также указывается то, что цены на жилье взлетят до недосягаемости для местного населения, что абхазские строительные компании не смогут конкурировать с российскими фирмами, которые могут воспользоваться налоговыми льготами, и что продажа квартир негативно повлияет на малый и средний бизнес в сфере гостеприимства. Существуют также опасения, что широко распространенная коррупция стимулирует использование ценных земельных участков, включая природные заповедники, под жилье.

Нехватка топлива

После того как контролируемая Кремлем нефтяная компания “Роснефть” получила эксклюзивное право на экспорт нефтепродуктов в Абхазию в декабре 2023 года, оккупированный регион столкнулся с нехваткой бензина и других нефтепродуктов. Хотя текст решения предназначен “только для официального использования”, ответственная за экономику в Абхазии чиновница Кристина Озган заявила, что “Роснефть” и ее филиалы теперь имеют эксклюзивное право на импорт нефтепродуктов.

Нефтяные компании в оккупированной Абхазии отказались подписывать эксклюзивные контракты с “Роснефтью”. С 21 декабря 2023 года количество топлива, уже приобретенного и декларированного до решения российского правительства, было остановлено на абхазском участке российско-грузинской границы в Псоу, что только ухудшило кризис. Хотя в конечном итоге эти грузы были пропущены в регион, нo ситуация значительно не улучшилась . “Суть этих ограничений, как мы знаем, заключается в одном поставщике с эксклюзивными правами, с чем мы не согласны”, – сказал так называемый президент ассоциации поставщиков топлива, Артур Ашуба.

Перебои с электричеством

Оккупированная Абхазия столкнулась с проблемами электроснабжения и была ввергнута в энергетический кризис в конце 2023 года, когда Россия отказалась поставлять электроэнергию в Абхазию “на гуманитарной основе” (т.е. бесплатно) в осенне-зимний период. Абхазии пришлось заплатить 700 миллионов рублей (примерно 7,6 миллионов долларов США) к концу 2023 года. Поэтапные отключения стали повседневным явлением в Абхазии этой зимой. Абхазия страдает от нехватки электроэнергии последние несколько лет, частично из-за увеличения потребления, частично из-за реабилитационныц работ на Ингурской ГЭС, и потому что многие потребители просто не оплачивают свои счета за электроэнергию. Грузинское правительство не взимает плату с Абхазии за электроэнергию от Ингурской ГЭС. Однако уровень воды в Джварском водохранилище Ингурской ГЭС, совместно эксплуатируемом Тбилиси и Сухуми, низок и не может удовлетворить растущие потребности оккупированного региона.

Тайный визит Озган на другой берег Ингури продемонстрировал серьезность кризиса. По сообщениям СМИ, она провела переговоры с грузинским руководством Ингурской ГЭС и запросила дополнительную электроэнергию. Тбилиси, как сообщается, отказался увеличить квоты на поставку.

Планы реконструкции аэропорта Сухуми

Летом 2023 года так называемый парламент Абхазии ратифицировал соглашение между Москвой и Сухуми о реализации инвестиционного проекта по реконструкции и возобновлению деятельности аэропорта Сухуми.

Сообщается, что российский инвестор, финансирующий проект, получит безпрецедентные привилегии и льготы, включая освобождение от налога на имущество и прибыль в течение периода окупаемости до 25 лет.

Российская военно-морская база в Очамчире

В октябре прошлого года де-факто лидер оккупированной Абхазии Аслан Бжания заявил о намерении России создать военно-морскую базу в Очамчире, прибрежном городе в 35 километрах от Анаклии, ключевого морского пункта, контролируемого центральным правительством Грузии на побережье Черного моря.

Эти сообщения были подтверждены украинской разведкой, которая подтвердила планы российского флота переместить свои военные корабли из Севастопольской бухты на аннексированном Россией Крымском полуострове в оккупированный грузинский регион Абхазия.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на втором парламентском саммите “Крымской платформы” в прошлом году, заявил, что это признак успеха украинских вооруженных сил. Он также пообещал настигать российские военные корабли, где бы они ни находились. Вероятно, де-факто абхазские власти не ожидали этого, когда соглашались на грандиозные инфраструктурные планы России.

Растущая самоизоляция

В ноябре 2023 года главный дипломат Сухуми Инал Ардзинба заявил, что международным неправительственным организациям, считающим Абхазию оккупированной, вскоре будет запрещен въезд в Абхазию предстоящим т.н. “президентским указом”. Он назвал USAID одной из таких организаций, выражая недовольство тем, что её официальный веб-сайт гласит, что её проекты направлены на “противодействие вредному влиянию Кремля” и “восстановление территориальной целостности Грузии”.

За этим последовало объявление Ардзинбой в декабре 2023 года “новых подходов”, направленных против USAID и его регионального директора Джона Пеннела, который был объявлен персоной нон-грата в оккупированном регионе. Объявленные меры включали в себя прекращение новых проектов с полным или частичным финансированием USAID, запрет проектов, направленных на установление контактов между жителями Абхазии и гражданами Грузии и т. д.

Многие местные НПО выразили недовольство этим решением, заявив, что оно подорвет процесс налаживания отношений с различными международными организациями и приведет к дальнейшей изоляции региона.

Отказ во въезде специальному представителю ЕС

26 января специальный представитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии сообщил, что его запрос на посещение Абхазии, запланированное на конец января, был отклонен, во второй раз за последние шесть месяцев. Тойво Клаар сказал: “Относительная открытость Абхазии не должна стать жертвой войны России против Украины”. Ссылаясь на различные гуманитарные проекты, поддерживаемые ЕС в оккупированном регионе, в области образования, поддержки малого бизнеса и здравоохранения, Клаар отметил, что закрытие пространства для международного взаимодействия и, следовательно, помощи, “только усугубит” вызовы, с которыми сталкивается местное население.

Закон об “иностранных агентах” снова актуален

7 февраля, когда де-факто лидер Абхазии Бжания находился с длительным визитом в Москве, где встречался с министром иностранных дел России Лавровым и другими российскими официальными лицами, в де-факто законодательный орган Абхазии был внесен так называемый законопроект “О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранных агентов”. Согласно документу, иностранными агентами могут быть признаны как некоммерческие организации, так и физические лица, получающие иностранное финансирование, за исключением финансирования из России, Венесуэлы, Никарагуа, Науру и Сирии, которые признают “независимость” Абхазии.

Попытки ввести закон предпринимаются с 2022 года и сопровождаются противодействием со стороны местных общественных организаций. Тогда было опубликовано обращение абхазской общественности против закона, подписанное сотнями людей и адресованное руководителям де-факто исполнительной и законодательной ветвей власти оккупационного режима.

Среди местного населения высказываются опасения, что принятие такого закона, даже в самом “мягком” варианте, неизбежно приведет к очернению и последующей ликвидации местного “неправительственного” сектора, причем некоторые выражают опасения, что “следующими мишенями станут оппозиционные политики”.

Проект “соглашения” с Россией о сотрудничестве с полицией

Кремлю нужны все “друзья”, которых он может собрать, и ему нужна их безоговорочная лояльность, подтвержденная в условиях, когда он изолирован и подвергается санкциям. Он без колебаний будет давить на тех, кого может (более мелких и слабых), чтобы заставить их подчиниться.

В социальных сетях оккупированного региона появились сообщения о якобы существующем проекте “соглашения о сотрудничестве” между Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия) и так называемым Министерством внутренних дел Абхазии. За этими сообщениями последовали заявления, в которых выражались опасения, что истинное намерение, стоящее за этим соглашением – подавить возможные акции протеста в ответ на сомнительную политику де-факто властей, в частности, на так называемый “закон об иностранных агентах”. Абхазская оппозиция призвала де-факто министра внутренних дел Роберта Киута “отказаться от самой идеи подписания соглашения с Росгвардией”.

После согласованных протестов оппозиции и неправительственных организаций, а также встречи между ними и руководством так называемого “министерства внутренних дел”, 11 февраля Киут был вынужден пообещать, что межведомственное соглашение заключено не будет.

Чего ожидать?

Нынешние события указывают на то, что Абхазия находится в безвыходном положении – завязана мертвым узлом с государством-изгоем Россией – и свидетельствуют о медленном, постепенном и последовательном процессе регресса, который со временем будет становиться все более очевидным.

Ожидается, что это российское вторжение будет постепенно усиливаться, подстегиваемое меняющейся геополитической обстановкой. Абхазия приобрела новую актуальность и значимость для Кремля на фоне продолжающейся войны России на Украине. Москве нужны новые маршруты для получения товаров на фоне международных санкций, которые, судя по всему, носят долгосрочный характер. Исходя из этого, Кремль стремится закрепиться в оккупированном регионе и одновременно вытеснить оттуда международных игроков.

Точные удары украинских беспилотников по российским военным судам показали неожиданно низкую эффективность российского флота. В результате Россия вынуждена искать альтернативные порты для своих военных судов и объявила о строительстве постоянной военной базы в оккупированном Очамчире.

Вполне вероятно, что удушающие объятия Москвы приведут к росту недовольства и протестов в оккупированном регионе. Чем больше “закручиваются гайки” в России, тем больше это неизбежно отразится на настроениях в Абхазии. Это, скорее всего, приведет к дальнейшим протестам и напряженности в абхазском обществе. Возможность “соглашения” с кремлевскими преторианцами – Росгвардией – не сулит ничего хорошего потенциальным протестующим.

Учитывая растущее давление и напористость России в реализации своих планов в отношении оккупированного региона, похоже, что она будет использовать любые рычаги воздействия. И, как это часто бывает, для отвлечения внимания местного населения будут использоваться провокации и попытки разыграть карту “грузинской угрозы.”

Россия традиционно прибегает к “абхазской карте” и в преддверии выборов в Грузии. В какой степени и как именно она будет разыграна Россией в ближайшие месяцы, в преддверии парламентских выборов 2024 года, пока неясно. Похоже, что пока Россию вполне устраивает “прагматичная” политика официального Тбилиси и существующий статус-кво. Поэтому она может даже добавить к своему традиционному набору кнутов намек на пряники для дальнейшего поддержания статус-кво.

Оригинал статьи был напечатан в англо-язычном выпуске Civil.ge 14 февраля, 2024 г.

