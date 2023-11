Председатель Комиссии по энергетике: Сухуми получает электроэнергию из России и сам ответственен за оплату стоимости

16 ноября председатель Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии Давид Нармания, в беседе с представителями СМИ в рамках Международной конференции по конкурентной политике и защите прав потребителей, заявил, что Сухуми получает электроэнергию из России и несет ответственность за оплату стоимости.

«Единственное обязательство, которое исходит из 1990-х годов, – это разделить электроэнергию, вырабатываемую Энгурской ГЭС, пропорционально 40-60, что и выполняется, никаких других обязательств в этом отношении у грузинской стороны нет», – заявил Давид Нармания.

На вопрос, вмешается ли Грузия, если оккупированная Абхазия не выплатит сумму, Нармания ответил: «у нас нет никаких обязательств в этом отношении. Никакой другой дополнительной информации у меня нет. Как правило, нет», – добавил он.

Днем ранее «министр экономики» оккупированной Абхазии Кристина Озган отметила, что в энергетической сфере Абхазии формируется «непростая ситуация». По ее словам, в четвертом квартале этого года Абхазия столкнулась с дефицитом электроэнергии.

«Самое главное, что нужно отметить, это то, что энергосистему Абхазии никто не будет содержать, кроме нас самих. Мы должны понимать, что электроэнергия – это товар, за который надо платить. Бесконечно решать вопрос только за счет социальной помощи из России не получится», – сказал он.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)