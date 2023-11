Бжания: Передав дачи в Бичвинта, Абхазия должна сделать шаг навстречу Путину

Лидер оккупированной Абхазии Аслан Бжания 17 ноября заявил, что готов сделать шаг навстречу президенту России Владимиру Путину, передав дачные строения советской эпохи в Бичвинта (Пицунда) Российской Федерации. Такое заявление Бжания сделал на встрече с абхазскими студентами в связи с Международным днем ​​студентов.

Вопрос о передаче дачных строений в Бичвинта и разногласиях вокруг т.н. закона об апартаментах на встрече задала одна из студенток.

«Госдачи в Бичвинта»

Бжания пояснил, что вопрос Бичвинта касается передачи в собственность зданий и сооружений, а не земли, на которой они стоят, и добавил, что речь идет о необходимости реконструкции и капитального ремонта этих зданий и сооружений (ред.- комплекс охватывает 4000 кв.м.).

Бжания подчеркнул, что Путин несколько раз посещал Бичвинта и планирует посетить еще раз. По его словам, российская сторона запросила передачу дач, чтобы инвестировать в реконструкцию этого имущества, чтобы сделать его более подходящим для президента России. «По их законодательству они не могут осуществлять капитальное вложение за границей, за рубежом, не на территории России, если объект, не принадлежит им», – сказал Бжания.

«Он хотел сделать там… резиденцию современную для своих нужд. Я считаю, будет правильно пойти ему навстречу. И я думаю, что большинство граждан так думают. Мне так кажется. Поэтому эта работа идет на самом деле. От этого очень многое зависит», – сказал Аслан Бжания, добавив: «вопрос не только правовой, он еще и политический».

Бжания отметил, что «Специально вбрасывается такая информация… хотя бы государствами европейскими, которые нас в упор не видят». Он заявил, что между оккупированным регионом и Россией существуют «особые отношения», добавив, что многие из присутствующих студентов имеют российское гражданство, население чувствует близость с русскими, они используют русский язык и единственное окно в мир, которое у них есть, проходит через Россию».

Он также коснулся продолжающейся войны между Россией и Украиной и назвал ее «конфликтом на европейском континенте». В этом контексте он выразил поддержку тесным отношениям с Россией «в это трудное время» и заявил, что «все против России».

Впервые в 1995 году было решено, что Бичвинта будет передана России в долгосрочную аренду, но с тех пор никаких практических шагов предпринято не было. Россия активизировала усилия по доработке соглашения, и 19 января 2022 года появился новый текст соглашения о передаче земли сроком на 49 лет, который еще не ратифицирован. С тех пор этот вопрос стал темой острых дискуссий в Абхазии, и общественное и официальное мнение по этому вопросу разделились. В мае этого года молодые активисты были арестованы во время акции протеста против передачи курорта.

Вопрос также обсуждался на заседании Общественного совета при «МИД» оккупированной Абхазии. Бывший лидер оккупированного Гальского региона Тимур Надараия заявил, что основной причиной разногласий является то, что «основная проблема заключается в том, что подобные чувствительные вопросы власть с обществом заранее не обсуждает. Широкий резонанс вызван именно этим, а не антироссийскими настроениями». Директор и журналист «Абаза ТВ» Руслан Хашиг отметил, что никто не против передачи курорта России, хотя для этого необходима правовая оценка. В свою очередь «министр иностранных дел» региона Инал Ардзинба пообещал встретиться с «послом России в Абхазии» Михаилом Шургалиным для дальнейшего обсуждения вопроса.

«Закон об апартаментах»

Относительно «закона об апартаментах» Бжания заявил, что апарт-отели в Абхазии строятся без законодательства, регулирующего их строительство, и подчеркнул, что основной целью закона будет регулирование вопроса о том, где и как строятся эти квартиры. Он отметил, что эти апарт-отели нужны, поскольку, несмотря на туристический потенциал Абхазии, в регионе наблюдается нехватка отелей для размещения прибывающих туристов.

Бжания также коснулся аргумента противников закона, согласно которому, поскольку эти квартиры могут быть проданы иностранцам, это нарушит демографический баланс в Абхазии. Он пояснил: «Тут нет никакой демографической угрозы, потому что не имеют никаких политических прав».

Он отметил, что самая большая инвестиционная возможность, которую сейчас имеет Абхазия, заключается в этих апарт-отелях, добавив, что регион не имеет финансовых возможностей, чтобы справиться с тем объемом инфраструктуры, которую необходимо реконструировать или восстановить. По словам Бжания, за последние 30 лет почти все инфраструктурные проекты были реализованы при финансовой помощи России, и поэтому обсуждение того, следует ли передавать дачи в Бичвинта России, «это плохая дискуссия. Это неправильная дискуссия».

«Министр иностранных ел» оккупированной Абхазии Инал Ардзинба заявил 16 ноября, что международные неправительственные организации, считающие Абхазию оккупированной территорией, больше не будут допущены в регион. Между тем, между аннексированным Россией Крымским полуостровом Украины и оккупированным Россией регионом Абхазии планируется сотрудничество, в рамках которого планируется восстановить морской путь пароходов советских времен «Комета», который соединит города Геленджик-Новороссийск-Сочи-Сухуми.

Инал Ардзинба недавно заявил, что присоединение Абхазии к российско-белорусскому союзному государству отвечает «коренным интересам народа Абхазии». Секретарь «Совета безопасности» и бывший «премьер-министр» оккупированного региона Сергей Шамба заявил, что Абхазия является «частью русского мира».

