Аслан Бжания встретился с Сергеем Лавровым в Москве

Лидер оккупированной Абхазии Аслан Бжания встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время своего визита в Москву 8 февраля. Целью встречи было обсуждение развития отношений между Россией и оккупированной Абхазией. 30 января Бжания также отправился в Москву и встретился с другими высокопоставленными чиновниками России.

В рамках визита Бжания также встретился с представителями Администрации президента и правительства России. Он провел встречи с заместителем руководителя Администрации президента России Дмитрием Козаком, вице-премьером Александром Новаком, заместителем секретаря Совета безопасности РФ Рашидом Нургалиевым, министром экономического развития Максимом Решетниковым, председателем ЦИК Эллой Памфиловой и руководителем Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым.

Участники встречи обсудили «двустороннее сотрудничество» между оккупированной Абхазией и Россией в социально-экономической, энергетической и других сферах.

В то же время, 7 февраля в законодательный орган Абхазии был внесен проект закона «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента». Согласно документу, в случае получения иностранного финансирования иностранными агентами могут считаться как некоммерческие организации, так и физические лица.

Получение денежных средств от государств, признающих оккупированную Абхазию независимым государством (Россия, Венесуэла, Никарагуа, Науру, Сирия), а также от граждан и юридических лиц, зарегистрированных в этих странах, не будет основанием для объявления некоммерческой организации или физического лица «иностранным агентом».

