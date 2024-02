Несмотря на отсутствие дипломатических отношений, Россия продолжает «нормализовать» отношения с Грузией

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил в интервью российскому информационному агентству ТАСС 10 февраля, что Россия намерена «и дальше содействовать нормализации связей с Грузией», несмотря на отсутствие дипломатических отношений. восстановление которого, «к сожалению… обставляется политическими требованиями, вступающими в противоречие с новыми реалиями в регионе».

Заместитель министра иностранных дел России подчеркнул «положительную динамику торгово-экономических отношений» между двумя странами. По его словам, «благодаря прагматичной линии грузинских властей был преодолен сложный период в отношениях между нашими странами, вызванный известной провокацией грузинских радикалов в 2019 году».

Галузин подчеркнул введение безвизового режима для граждан Грузии, а также возобновление прямого авиасообщения, что, по его словам, «были положительно восприняты правительством и подавляющим большинством населения Грузии». Он также рассказал о доле России в туристической отрасли Грузии, которая, по его словам, составляет четверть доходов Грузии от этого сектора.

Касаясь формата встреч председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Григория Карасина со спецпредставителем премьер-министра Грузии по связям с Россией Зурабом Абашидзе, Галузин отметил, что «последняя полноформатная встреча… прошла в ноябре 2021 года. С тех пор они поддерживают контакты в дистанционном режиме. Это касается, в частности, вопросов бесперебойного функционирования Военно-Грузинской дороги — единственной действующей сухопутной артерии между нашими странами».

Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой в 2008 году после того, как Россия вторглась в Грузию и признала «независимость» оккупированных Абхазии и Цхинвальского региона. Формат Абашидзе-Карасина был запущен в декабре 2012 года для решения вопросов, касающихся торгово-экономических, гуманитарных и культурных аспектов двусторонних отношений. Это те вопросы, по которым и Тбилиси, и Москва утверждают, что можно добиться прогресса. Начало прямого диалога с Россией, пока она еще оккупирует территории Грузии, является предметом резкой критики со стороны оппозиции.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)