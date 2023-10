Бжания готов принять ВМФ России и хочет вступить в союзное государство

4 октября, после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве, лидер оккупированной Абхазии Аслан Бжания рассказал в интервью российской газете «Известия» о планах открытия пункта постоянного базирования ВМФ России в Очамчире. Бжания также заявил, что заинтересован в присоединении союзному государству РФ и Беларуси.

«Пункт постоянного базирования»

Говоря о военных отношениях между РФ и оккупированной Абхазией, Бжания отметил, что поддержка России в этом плане постоянна. «В день нашего праздника к нам зашел малый ракетный корабль, мы поднялись на борт — очень современное судно с серьезными боевыми возможностями. Мы подписали соглашение, и в ближайшее время в Очамчирском районе будет пункт постоянного базирования военно-морского флота РФ», – заявил Бжания, добавив, что «безопасность превыше всего», не уточнив детали базы.

«Союзное государство» наряду с признанием

Бжания еще раз выразил поддержку присоединению Абхазии к российско-белорусскому союзному государству, однако заявил, что интересы Абхазии должны быть защищены путем участия в проекте и что «этносу» необходимо дать возможность развиваться.

При этом лидер оккупированного региона также выразил надежду на «международное признание» и подчеркнул «серьезную поддержку» России в этом отношении. По его словам, этот процесс происходит «во многих странах и на многих континентах».

Гарибашвили – прагматичный лидер

На вопрос, есть ли провокации с грузинской стороны, Бжания ответил, что «изредка американские самолеты-разведчики нарушают воздушное пространство (оккупированной Абхазии)». По его словам, премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили и его команда – «прагматичные люди» и «больших проблем» не было.

Он также заявил, что деоккупация остается в повестке дня грузинской стороны. Поэтому «мы не собираемся никого провоцировать своей слабостью, мы знаем, что нам нужно и как нам действовать», – сказал он.

4 октября Аслан Бжания встретился с президентом России Владимиром Путиным в Сочи, где заявил, что идет процесс гармонизации законодательства, который сближает «позиции государств в рамках создания единой социально-экономической и оборонной системы». Во вступительной речи Путин рассказал об экономических отношениях России с оккупированной Абхазией.

