В Эргнети состоялось 117-е заседание МПРИ

В Эргнети 13 февраля состоялось 117-е заседание формата Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) под сопредседательством исполняющего обязанности главы Миссии наблюдателей ЕС в Грузии Тибора Козмы и специального представителя действующего председателя ОБСЕ на Южном Кавказе Виорела Мошану.

Среди прочих вопросов грузинская сторона подняла вопрос о возможном назначении «прокурором» оккупированного Ахалгорского района Давида Гурциева, осужденного по делу об убийстве Арчила Татунашвили.

Заявление Миссии наблюдателей ЕС

Сопредседатели призвали участников сохранять безопасность и стабильность вдоль административной границы, обеспечить свободу передвижения и полностью возобновить функционирование пунктов пересечения, в том числе для регулярного движения через административную границу. «Обсуждения также коснулись ситуации безопасности в районе Чорчана-Цнелиси, а также темы БПЛА», – говорится в заявлении МНЕС.

При обсуждении инцидентов, связанных с безопасностью, и соответствующих событий, произошедших со времени последней встречи МПРИ, сопредседатели подчеркнули важность сосредоточить внимание на безопасности пострадавших от конфликта сообществ – женщин, мужчин, детей и пожилых людей – в качестве коллективного приоритета.

Как и ранее, сопредседатели поощрили участников прекратить практику задержаний и призвали к освобождению оставшихся задержанных.

Согласно заявлению, посол Мошану, который в настоящее время представляет Мальтийское председательство в ОБСЕ в 2024 году, отметил «хорошую практику» проведения технических встреч, особенно по вопросам водного орошения. «Он выразил надежду на продолжение налаженных усилий и инициатив».

Заявление Службы государственной безопасности Грузии

По заявлению Службы государственной безопасности Грузии, ее представители в очередной раз «строго потребовали наказания виновных в убийстве гражданина Грузии Тамаза Гинтури российскими оккупационными силами в районе села Кирбали».

Представители центральной власти Грузии «принципиально поставили вопрос об освобождении всех незаконно задержанных лиц, а также резко осудили факты т.н. бордеризации, выявленные в период между встречами». Участники встречи обсудили гуманитарные проблемы, с которыми сталкивается местное коренное население, проживающее вдоль линии оккупации, и возможности их решения.

Ожидаемое «назначение» Гурциева

В ходе встречи грузинская сторона подняла вопрос о возможном назначении Давида Гурциева «прокурором» оккупированного Ахалгорского района. В 2020 году районный суд Мцхета приговорил Гурциева к бессрочному заключению по делу об убийстве Арчила Татунашвили с применением пыток.

Заместитель начальника Информационно-аналитического департамента СГБ Ираклий Антадзе заявил, что Служба госбезопасности подчеркивает, что Гурциев разыскивается по «красному циркуляру» Интерпола и его «назначение представляет собой серьезный риск для среды безопасности». «Надеемся, что они проявят здравый смысл и что безопасность местного коренного населения не столкнется с какой-либо угрозой», – сказал Антадзе.

Тем временем этническая грузинская гражданская активистка из Ахалгори Тамара Меаракишвили объявила 11 февраля голодовку против возможного «назначения» Гурциева, который, по ее словам, терроризировал местное население на протяжении 15 лет. По словам Меаракишвили, она не прекратит голодовку до тех пор, пока «генеральный прокурор» оккупированного Цхинвальского региона не объяснит причину «назначения» Гурциева.

Заявление представителя Цхинвали

По сообщению агентства «Рес», представитель оккупированного Цхинвальского региона Игорь Кочиев заявил, что на встрече он еще раз поднял вопрос о «незаконном» блокпосте грузинской полиции в селе Цнелиси.

Он также заявил, что ситуация вдоль линии оккупации спокойная с 13 декабря прошлого года. Кочиев также отметил, что количество «нарушений границы» и «сократилось количество инцидентов, связанных с полетом беспилотных летательных аппаратов и с присутствием грузинских полицейских».

Участники договорились провести следующую встречу МПРИ 20 марта 2024 года.

