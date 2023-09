В Эргнети состоялось 114-е заседание МПРИ

12 сентября в Эргнети состоялось 114-е заседание Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ).

Заявление Миссии наблюдателей ЕС

Миссия наблюдателей ЕС и ОБСЕ положительно оценили твердую приверженность участников формату Механизма предотвращения инцидентов и реагирования на них. Участники выразили решительную поддержку свободе передвижения в то время, когда жители по обе стороны административной границы Южной Осетии продолжают сталкиваться с препятствиями, которые изолируют их друг от друга, ограничивают их возможности получения средств к существованию, затрудняют их семейные отношения и в то же время влияет на исполнение их религиозных обычаев. Сопредседатели подчеркнули, что эти препятствия особенно затрагивают женщин, детей и пожилых людей.

Миссия наблюдателей ЕС и ОБСЕ приветствовали тот факт, что ситуация с безопасностью была относительно стабильной в течение последних двух месяцев, в том числе во время и вокруг годовщины войны 2008 года. В ходе встречи была подчеркнута роль сопредседателей в обеспечении стабильности. Участники встречи также обсудили проблемы, стоящие перед пострадавшими от конфликта общинами, включая недавние инциденты, связанные с безопасностью, и задержания. Миссия наблюдателей ЕС и ОБСЕ отметили, что в последнее время некоторые случаи длительного задержания были урегулированы. Сопредседатели призвали участников положить конец практике задержаний и поддержали освобождение остальных задержанных.

Участники приветствовали сегодняшние конструктивные дискуссии по различным важным темам, включая доступ к электричеству и оросительной воде, а также мнения технических экспертов, а также подчеркнули важность горячей линии, управляемой Миссией наблюдателей ЕС, для содействия деэскалации напряженности и обмену информацией.

Заявление Службы государственной безопасности Грузии

В Службе государственной безопасности Грузии заявили, что на встрече обсудили все важные инциденты, зафиксированные с предыдущей встречи в оккупированном регионе и вдоль линии оккупации.

На встрече представители центральной власти еще раз подняли вопрос об освобождении всех незаконно задержанных лиц, а также резко осудили факты т.н. бордеризации, выявленные в период между встречами.

Участники встречи также обсудили гуманитарные потребности местного коренного населения, проживающего вдоль линии оккупации, и обсудили возможности их решения. Разговор коснулся и существующей практики передвижения через т.н. пункты пересечения пропуска и роста его масштабов.

Заявление представителя Цхинвали

По данным агентства «Рес», представитель оккупированного Цхинвальского региона Игорь Кочиев сообщил, что на встрече он поднял «вопрос нарушения воздушного пространства республики».

«В последнее время грузинская сторона стала признавать факты прилетов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территорию нашей республики, но, тем не менее, она пытается переложить ответственность на других, в том числе и на югоосетинскую сторону», – сказал Кочиев.

По его словам, дроны используются для фотографирования территории Цхинвальского региона, в том числе города Цхинвали. Кочиев добавил, что доказательством этого являются фото и видео, циркулирующие в грузинских социальных сетях.

Кочиев также сообщил, что был один случай, когда над территорией региона пролетел пилотируемый самолет.

«Исходя из ответа грузинской стороны, мы понимаем, что пилот, скорее всего, сбился с курса. После того, как он понял, куда нужно лететь, пилот покинул воздушное пространство республики и взял курс на свое место назначения», – сказал он.

По словам Кочиева, на встрече цхинвальская сторона «выразила обеспокоенность случаями нарушения государственной границы». «За истекший период было зафиксировано 10 нарушений госграницы. Все граждане были выдворены за пределы республики, поскольку нарушали границу впервые или по незнанию».

Следующее заседание МПРИ состоится 1 ноября 2023 года.

